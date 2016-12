Tensiuni politice după retrogradarea ratingului Marii Britanii

ATAC LA GUVERN Guvenul britanic resimte presiuni politice intense după decizia Moody\'s de a retrograda ratingul Marii Britanii pentru prima dată în ultimii 35 de ani, care a determinat deprecierea lirei şi a fost imediat calificată de opoziţie drept „o lovitură umilitoare” pentru premier şi ministrul Finanţelor. Marea Britanie a pierdut ratingul de top triplu A pentru prima dată din anul 1978, Moody\'s retrogradând Guvernul de la Londra la AA1 din cauza creşterii economice slabe anticipată de agenţie pentru următorii ani şi datoriilor în urcare. Moody\'s a precizat, într-un comunicat transmis sâmbătă, că programul de reducere a datoriilor derulat de Marea Britanie se va confrunta cu dificultăţi semnificative. În replică, ministrul Finanţelor, George Osborne, a declarat că decizia reprezintă un avertisment ferm privind problemele legate de datorii. Opoziţia reprezentată de Partidul Laburist cerându-i deja lui George Osborne să reducă măsurile de austeritate pentru a încuraja revenirea economiei.

Lira sterlină a scăzut în ultimele 30 de minute ale şedinţei de tranzacţionare de vineri de la New York, încheind săptămâna în scădere cu 0,6%, la 1,5163 dolari. Lira s-a depreciat cu 5,6% în acest an, evoluţie întrecută doar de cea a yenului japonez în rândul valutelor economiilor dezvoltate. Economiştii nu anticipează însă presiuni semnificative pe pieţe săptămâna viitoare. Moody\'s a adăugat că Guvernul britanic va continua să acumuleze datorii până în 2016, dar perspectiva ratingului Marii Britanii va rămâne stabilă. La finele anului trecut, datoria suverană netă a Marii Britanii reprezenta 68% din Produsul Intern Brut. Toate cele trei mari agenţii de rating, Moody\'s, S&P şi Fitch, au atribuit anul trecut ratingului Marii Britanii perspectivă negativă. Dintre marile economii ale lumii, numai Germania şi Canada îşi mai păstrează ratingul AAA. S&P a coborât în vara anului trecut ratingul SUA la AA+, iar Moody\'s a retrogradat Franţa în noiembrie.

Marea Britanie a trecut prin două runde de recesiune în ultimii patru ani şi, după ce a crescut în trimestrul al treilea al anului trecut datorită efectului Jocurilor Olimpice de la Londra, a revenit pe minus în ultimele trei luni ale anului, cu un declin de 0,3% al PIB. Banca Angliei a injectat 375 miliarde lire sterline, circa 430 miliarde euro, în sistemul financiar de la criza din 2008 până în prezent, bani a căror principală destinaţie a fost răscumpărarea obligaţiunilor guvernamentale britanice. Credibilitatea agenţiilor de rating s-a clătinat însă în ultimii ani, acesta fiind considerate parţial responsabile de criza financiară mondială din 2008-2009. Guvernul SUA a acţionat S&P în justiţie pentru atribuirea ratingului de top în 2007 unor active legate de piaţa creditelor ipotecare, a căror valoare s-a prăbuşit rapid, declanşând căderea pieţei subprime din SUA.

SCĂDEREA MARILOR AVERI Şi cei mai bogaţi 100 de oameni din lume au pierdut săptămâna trecută 21,3 miliarde de dolari din avere, după ce indicele Standard & Poor\'s 500 al bursei de la New York a înregistrat cea mai abruptă scădere din acest an. Miliardarul Carl Icahn, cunoscut pentru implicarea activă în managementul companiilor la care are acţiuni, a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi. Pe locul 34 în topul bogaţilor lumii, Icahn a pierdut 1,3 miliard de dolari din avere în săptămâna care s-a încheiat, după ce acţiunile holdingului său, Icahn Enterprises, au scăzut cu 15,6%. Averea lui Carlos Slim, cel mai bogat om din lume, a scăzut cu aproape 700 milioane de dolari săptămâna trecută, în urma unui declin de 2,2% al acţiunilor gigantului America Movil. Slim, 73 de ani, are o avere estimată la 73,4 miliarde de dolari. Co-fondatorul Microsoft Bill Gates, pe locul secund cu 66 miliarde de dolari, a piedut 260 milioane de dolari în ultima săptămână. Amancio Ortega, fondatorul Inditex, a pierdut săptămâna trecută 1,3 miliarde de dolari, averea sa fiind evaluată la 56,1 miliarde de dolari, a treia din lume. Inditex este cel mai mare retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial, ca mai cunoscută marcă a grupului fiind Zara.

Pe locul al patrulea, Warren Buffett, 82 de ani, are o avere estimată la 54,2 miliarde de dolari. Warrent Buffett este implicat într-o situaţie controversată care s-a dezvoltat în ultimele zile în jurul preluării producătorului de ketchup H.J. Heinz. O instanţă federală din SUA a îngheţat un cont din Elveţia despre care Comisia de valori mobiliare din SUA susţine că ar fi fost utilizat pentru a derula tarnzacţii suspecte cu acţiuni Heinz la scurt timp înainte de anunţarea preluării Heinz de către holdingul lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, şi fondul 3G Capital al miliardarului Paulo Lemann, într-o tranzacţie de 28 miliarde de dolari. Lemann însuşi, cel mai bogat brazilian, are o avere de 19,9 miliarde de doalri, în scădere cu 20 milioane de dolari în ultima săptămână.

În pofida unei creşteri de 0,9% în şedinţa de vineri, datorată rezultatelor financiare peste estimări anunţate de Hewlett-Packard şi datelor peste aşteptări privind încrederea în economia Germaniei prezentate de institutul Ifo, indicele S&P 500 a scăzut cu 0,3% în ultimele cinci zile, prima săptămână negativă din acest an, din cauza temerilor privind posibilitatea ca Rezerva Federală a SUA să reducă programul de stimulare a economiei.