Tentacule portocalii

„Sunt judecat de un magistrat şantajabil!”, a declarat, ieri, primarul Constanţei, Radu Mazăre. Afirmaţia dură a fost făcută pe fondul unei anchete personale a primarului, generată atât de înlocuirea bruscă a preşedintelui completului de judecată, cât şi de atitudinea rigidă afişată de noul preşedinte, judecătoarea Elena Ursulescu, desemnat fără tragere la sorţi în dosarul DNA privind retrocedările de la Constanţa. Verificările primarului au scos la iveală că fiul judecătoarei Ursulescu este cercetat de un an şi jumătate de DNA pentru manevrarea spre firma sa privată, de apartament, şi totuşi fără sediu, a unor sume de la stat de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi. Transferul banilor se realizează sub pretextul recuperării, cu comision gras (chiar de peste 50%!), a datoriilor pe care firme de stat le au la... alte firme de stat! Din documentele prezentate de primar, pentru întocmirea unei simple cereri, firma fiului judecătoarei a încasat aproape două miliarde de lei vechi. Deşi cazul este în atenţia procurorilor anticorupţie de un an şi jumătate, nu s-a pus niciun sechestru la firma în speţă - SC Best Recuperare Creanţe SRL, aceasta continuându-şi activitatea. Primarul Constanţei şi-a exprimat încă o dată încrederea în faptul că judecătorii sunt singurii care mai pot scăpa România din ghearele totalitariste ale portocaliilor, exprimându-şi însă îndoiala că o mamă al cărei fiu este cercetat de DNA poate da o sentinţă corectă într-un caz instrumentat de acelaşi DNA, la Constanţa.

Amănunte, în pagina „Administraţie locală“