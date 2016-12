Tentativă de omor conform... fişei postului de paznic

Un paznic care, în urmă cu mai bine de doi ani, a atentat la viaţa a trei bărbaţi şi a unui copil în vârstă de zece ani, pe lacul Taşaul, a apărut, ieri, în faţa magistraţilor Curţii de Apel Constanţa. Iucsel Talip, de 42 ani, din Ovidiu, a cerut să fie achitat, el contestând sentinţa Tribunalului Constanţa prin care a fost condamnat la opt ani de detenţie pentru tentativă de omor. Mai mult, el nu vrea să plătească nici despăgubirile acordate de judecători persoanelor agresate, Florin Vasile Baciu, fiul său, Robert-Gabriel Baciu, şi Adrian Buzea, în valoare totală de 35.000 de lei - daune morale şi 5.000 de lei - daune materiale.

AGRESIUNEA Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 29 septembrie 2011, în apropierea unei insule de pe lacul Taşaul. Talip, care era agent de pază la SC Pescom Company SRL, firmă ce avea în administrare lacul Taşaul, a fost deranjat de prezenţa şalupei la bordul căreia se aflau patru persoane şi le-a cerut, pe un ton răstit, să plece. Având în vedere tonul şi atitudinea paznicului, Florin Vasile Baciu, Adrian Buzea şi Marius Dumitru Chivu s-au gândit că este mai bine să nu creeze probleme, mai ales că în barcă se afla şi copilul lui Florin Baciu, şi au pornit spre mal. Procurorii spun că, în timp ce se îndepărtau de insulă, bărbaţii au fost atacaţi de Talip, supărat că şalupa se deplasa prea încet. Agresorul a intrat de două ori cu barca lui în ambarcaţiunea din fibră de sticlă a „intruşilor”, fără să ţină cont de consecinţele gestului său. În urma impactului, proprietarul şalupei, Adrian Buzea, a zburat peste bord şi a aterizat pe parbrizul bărcii paznicului, care nu s-a oprit şi a continuat să meargă cu viteză. „M-a târât aproape 200 de metri, apoi am căzut în apă. În timp ce înotam spre barca mea, individul a trecut de două ori cu şalupa pe deasupra mea. Ca să nu fiu lovit, m-am scufundat. Am reuşit să ajung la ambarcaţiunea mea, am pornit motorul şi am plecat spre mal. A încercat din nou să ne lovescă, dar am avut timp să întorc barca cu botul spre el şi a ricoşat. Atunci a fugit spre mal“, a declarat Buzea la acea dată. Talip a fost arestat, şapte luni mai târziu fiind însă eliberat.

MARCAT PE VIAŢĂ Întâmplarea petrecută în apropierea insulei de pe lac i-a marcat profund pe Florin Vasile Baciu, Adrian Buzea şi Marius Dumitru Chivu, dar mai ales pe Robert-Gabriel Baciu, băieţelul de zece ani. „După incident, copilul a suferit o traumă severă peste care nu a trecut nici acum. Era în clasa a IV-a la acea dată şi, spre deosebire de ceilalţi ani, a avut rezultate slabe la învăţătură. Nici la clubul de fotbal la care activa atunci nu a mai dat randament. S-a izolat de toţi colegii şi s-a închis în el. Multă vreme după întâmplarea de pe lac a avut coşmaruri, era mereu speriat şi agitat. Ceea ce a trăit şi-a lăsat amprenta în sufletul lui”, a susţinut tatăl copilului, Florin Baciu, în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa. El le-a mai spus judecătorilor că nu va uita niciodată disperarea care l-a cuprins în momentul în care şi-a dat seama că nu-şi poate proteja fiul de furia paznicului. „Este o situaţie prin care niciun părinte nu-şi doreşte să treacă: să nu poţi face nimic pentru a-ţi apăra copilul”, a adăugat Florin Baciu.

PROVOCAT La rândul lui, Talip a susţinut, prin intermediul avocatului său, că nu a avut intenţia de a omorî pe nimeni, ci doar... şi-a respectat fişa postului. El a mai spus că a fost provocat de unul dintre cei trei bărbaţi, care l-ar fi lovit cu o cange înainte ca ambarcaţiunile să se ciocnească. Instanţa a rămas în pronunţare.