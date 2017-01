Tentativă de suicid prin autoincendiere

Un echipaj de pompieri al Detaşamentului Constanţa Oraş a intervenit, sîmbătă noaptea, pe str. Mărgăritarelor, din Tomis Nord, pentru a împiedica o femeie să-şi dea foc. În jurul orei 20.00, Angela P., în vîrstă de 54 de ani, ţipa cît putea de tare că îşi dă foc. Femeia era singură în casă şi se pare că supărarea ei a izbucnit pe fondul unor conflicte mai vechi cu vecinii de bloc. De teamă că Angela P. îşi va pune în aplicare ameninţările, dîndu-şi foc şi punîndu-le astfel şi locuinţele în pericol, vecinii femeii au apelat la pompieri. În cîteva minute, o autospecială a ajuns la adresa indicată de cetăţeni şi pompierii au intrat în casă pe fereastră. "Am intervenit pentru împiedicarea unei tentative de suicid prin incendiere. Fiind la etajul întîi, am pătruns imediat pe una dintre ferestre, am descuiat uşa şi am lăsat apoi poliţia să îşi facă datoria", a spus unul dintre pompierii care au participat la misiune. Cu vorba bună, poliţiştii au convins-o pe Angela să renunţe la ideea suicidului şi să aştepte ajutor medical. Astfel, femeia a fost transportată cu o autosanitară la secţia de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. După ce au petrecut clipe de groază, odată cu plecarea ei, vecinii au răsuflat uşuraţi. Aceştia au povestit că, deşi Angela P. este vecina lor de ani buni, este pentru prima dată cînd recurge la astfel de gesturi pentru a-şi rezolva problemele.