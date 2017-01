Tentativă eşuată de a salva un pui de delfin din Portul Tomis

Un pui de delfin din specia Phocena phocena şi-a făcut apariţia în Portul Tomis, ieri la orele prînzului, spre bucuria celor care se aflau la acea oră la plimbare în zona turistică. Specialiştii Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii împreună cu reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au încercat să îl salveze din apa mării, însă fără a avea succes. Potrivit directorului complexului, Decebal Făgădău, echipa de salvare a încercat să se apropie de delfin cu o şalupă, însă acesta s-a speriat de zgomotul motorului şi a fugit, „Exemplarul care înota ieri în Portul Tomis este pui, aflat în primul an de viaţă. Avînd în vedere că era sănătos, am tras concluzia că s-a rătăcit şi a venit în port după mîncare. Iniţial, am observat că mamiferul prezenta cîteva pete pe corp şi am fi vrut să îl ducem la Delfinariu pentru a-i face analizele, să-l deparazităm şi să-l tratăm dacă ar fi fost cazul. Ne-am dat repede seama că puiul este sănătos aşa că am încercat să îl scoatem în larg pentru a-l reda mării", a spus Decebal Făgădău.

În încercarea de a-i proteja, specialiştii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa în colaborare cu Poliţia de Frontieră efectuează o acţiune de monitorizare a delfinilor din Marea Neagră. În ultimele şase luni, şalupele poliţiştilor de frontieră au găsit în plasele braconierilor 15 delfini morţi, iar acum două luni, un delfin adult care prezenta multiple tăieturi pe corp de la plasele braconierilor a murit în dana 9 a Portului Constanţa, chiar în timpul acţiunii de salvare.