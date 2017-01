Tentative de fraudare a examenului de definitivat!?

Două lucrări de la examenul de definitivare în învățământ au fost anulate după ce comisia județeană Constanța de organizare a observat, după predarea lucrărilor, că profesorii nu respectaseră procedura elaborată de Ministerul Educației referitoare la asigurarea securității și anonimatului. Mai exact, respectiva procedură prevedea ca titlul lucrării să fie scris cu majuscule, iar cei doi profesori au folosit litere mici. Președintele comisiei județene de organizare a examenului de definitivat are obligația, potrivit procedurii, să verifice dacă au fost respectate măsurile de securizare a lucrărilor și să le anuleze pe cele neconforme, înainte de a fi trimise la corectat. ”Profesorii au fost informați cu privire la metodologia elaborată de Ministerul Educației cu o oră înainte de începerea examenului și au semnat că au luat la cunoștință procedurile”, a spus secretarul comisiei județene de definitivat, inspector prof. Alina Codreanu. Cei doi profesori nu vor afla decât sâmbătă, 19 iulie, că lucrările le-au fost anulate și nu vor putea depune contestație, întrucât nu au respectat regulile impuse de minister. ”Examenele de definitivat se desfășoară în baza unei proceduri care este elaborată anual, în conformitate cu Legea Educației. În acest an, procedura ministerului a fost foarte strictă în ceea ce privește asigurarea securității și respectarea anonimatului lucrărilor”, a adăugat prof. Codreanu. Ea a adăugat că nerespectarea acestei proceduri nu înseamnă neapărat o încercare de fraudare a examenului, putând fi pusă și pe baza neatenției de moment a candidatului. La examenul din acest an, la Constanța s-au prezentat 249 de candidați, unul dintre ei fiind eliminat după ce a fost prins copiind. Rezultatele examenului de definitivat vor fi afișate pe 19 iulie, candidații având la dispoziție două zile, 19 și 20 iulie, pentru a depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 iulie.