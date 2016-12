Fosta prezentatoare TV Teo Trandafir rămâne internată în Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias\" din capitală, dar a cerut discreţie în privinţa furnizării informaţiilor legate de starea sa de sănătate. Ea a fost internată, joia trecută, la secţia de Gastroenterologie, pentru analize şi un exament computer tomograf, fiind suspectată de pancreatită acută.

După două zile în care nu s-a simţit bine, Teo Trandafir a fost nevoită să cheme ambulanţa. „Mi-au spus că mi-a cedat organismul din cauza stresului şi a oboselii. Am făcut o criză biliară. De două zile nu mă simt bine, nu mai puteam să mănânc, să dorm. De dimineaţă am fost nevoită să merg la spital. Am crezut că o să treacă durerea, dar nu a fost aşa. Doctorii m-au băgat la perfuzii direct, mi-au zis că trebuie să mănânc de trei ori pe zi, la ore fixe, să dorm mai mult. Mi-au spus că trebuie să duc o viaţă mai organizată şi să-mi respect orele de masă şi somn. M-au burduşit cu reţete şi am rămas sub atenţia lor în perioada următoare\", a declarat, în momentul internării, Teo Trandafir.