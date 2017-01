Teoria blondă despre chibrit

Cînd face teoria chibritului, dîndu-şi suav ochii peste cap, Elena Udrea este chiar simpatică. Mai ales atunci cînd vorbeşte despre uimitoarele şi nemaipomenitele măsuri organizatorice pe care le-a luat în PD-L Constanţa, o biată bărcuţă intrată la apă sub greutatea pietroiului numit Stelian Duţu. Şi nu este singurul, pentru că, în timp, ca urmare a jocurilor de culise bine regizate de prezidentul Băsescu, în filiala constănţeană s-a adunat mult balast. Poate că doamna Udrea îşi imaginează că va căra tot acest balast cu fustiţa ei nouă şi scumpă, eu nu înţeleg de ce sindicatele nu negociază astfel de lucruri ca principală sursă de salarizare a clasei muncitoare, pozînd în politiciană eroină! Soluţia este dată prin enunţarea teoriei blonde despre chibrit. Referindu-se la necesitatea reformării PD-L Constanţa, “minunea blondă” de la Cotroceni, cred că sînt în criză de epitete şi adjective siropoase, declară într-un cotidian central: ”Astfel de măsuri le poţi lua mai uşor atunci cînd eşti mai nou în partid, pentru că nu te leagă prietenii de cei care trebuie să-şi asume eşecul. De aceea eu nu sînt pentru găşti şi grupuri în partide. Prefer să funcţionăm după principii pe care sînt de acord să-mi fie aplicate mie mai întîi. ”Acum, domnilor, aţi înţeles de ce turbează vechii activişti, ăia de au dus greul în Partidul Democrat pe vremea cînd Elena Udrea cocheta cu alte doctrine politice? Cum e să te tragă de urechi sau, mai mult, să te trimită şi la plimbare cu două şuturi de damă în fund, o cucoană, care, colac peste pupăză, este nou venită în partid! Ce-o fi oare în sufletul “greilor”, care alcătuiesc vechile structuri ale democraţilor constănţeni, obligaţi să stea pe coji de nucă pînă le vine rîndul la urecheat, tuns şi frezat! Oare de ce, în interviul cu pricina, doamna Udrea simte nevoia să facă mai multe mărturisiri lacrimogene şi să asigure opinia publică parfumată că va lua măsuri imparţiale la Constanţa. Că, nu-i aşa?, fiind nou venită în partid, îi rade pe toţi, pentru că nu are glume cu nimeni şi nicio treabă cu găştile sau cu diverse alte grupuri. Cu alte cuvinte, o să dea o lovitură mortală bisericuţelor politice. Personal, pentru că nu m-a ameţit parfumul domniei sale, mă îndoiesc pînă la podea că se va întîmpla aşa ceva. Elena Udrea trebuie să fie fericită. Are un “ţap ispăşitor” în persoana lui Stelian Duţu, cîţiva trepăduşi, acolo, numa’ buni de sancţionat. Cît despre găşti şi grupuri, sînt curios ce măsuri o să ia dumneaei cu oamenii lui Băsescu, pentru că, în mod normal, cei care au pierdut alegerile ar fi trebuit, de multă vreme, să demisioneze de bună voie şi nesiliţi de nimeni. În timp ce în alte partide se practică demisia de onoare, în PD-L Constanţa, codaşii fac pe fruntaşii! Ba, culmea hazului nebun din politichie, Elena Udrea i-a proţăpit în funcţii de conducere ca să asigure, chipurile, interimatul pînă vor fi trase cu banul primele măsuri organizatorice concrete. Este foarte adevărat că Elena blonda are o misiune de-a dreptul ingrată. Cum să-l dai afară din partid pe Dorel Onaca, de pildă, cînd acesta s-a băgat în caftul pentru Primărie zgîndărit de la spate de “tata mare” de la Cotroceni! Poţi să îi dai brînci lui Popescu din fruntea organizaţiei judeţene? Poţi în două situaţii: 1. Te-ai săturat de politică şi vrei să te retragi glorios la vatră; 2. Habar nu ai pe ce lume trăieşti. Nici Stelică Duţu nu e uşor de aruncat peste bord, pentru că a luat în greutate de cînd a scăpat de stresul funcţiilor de conducere. Cînd eşti nou în partid, spunea Elena Udrea, nu te leagă prietenii de cei care trebuie să-şi asume eşecul. Şi eu care credeam că Zanfir Iorguş este susţinut politic de “Elena de fier” a partidului prezidenţial! Am uitat că şi dumnealui a înregistrat un eşec usturător la alegerile locale!