Teoria “dacă”, de Emil Boc

Cum ajunge să taie o amărâtă de panglică, premierul Emil Boc sare cu câte o declaraţie plină de laudă de sine şi de obidă pentru “ceilalţi”. Prezent la lucrările de pe autostrada Transilvania, “marele om de stat” a sărit la gâtul fostului ministru liberal al Transporturilor, Leonard Orban, căruia i-a reproşat că, “dacă ar fi făcut ceva cât a fost ministru, acum erau în lucru toate autostrăzile cu bani europeni”. El a spus că în ultimele două luni ministrul Transporturilor Anca Boagiu a reuşit ceea ce nu s-a făcut în doi ani, în 2007 şi 2008, pentru atragerea celor 4,5 miliarde de euro pe POS Transporturi. “Ce să ne mai ştim face”, ar spune unii şi alţii… Ca la târg le zice şi “musiu Boc”. “Cineva” a omis să spună de ce nu avem investiţiile lui Boagiu din mandatul lui… Radu Berceanu, spre exemplu, predecesorul PDL al acesteia la Ministerul cu pricina. Deşi PDL se află la guvernare din 2004, cu o scurtă sincopă în 2007 - 2008 (care nici măcar nu a cuprins ambii ani în întregime), Boc încearcă să ne convingă că de vină pentru dezastrul din ţară este PSD, pe fond, şi PNL, mai nou, pentru un an şi ceva de guvernare în perioada 2007-2008. Revenind la teoria lui Boc… 1. “Dacă PSD nu ar fi existat, Ţara ar fi dus-o mai bine în 2004”. 2. “Dacă PNL şi-ar fi făcut treaba în 2007 şi 2008, nu ar fi fost probleme”. Ce ne facem, Emil Boc, cu faptul că în 2009 România a intrat în criză, în mandatul dumitale… Şi cu faptul că PDL a guvernat şase ani din ultimii şapte… şi nu s-a întâmplat nimic. Şi acum, sub măreaţa conducere portocalie, aceeaşi Românie se scufundă. Oamenii rămân pe drumuri, sau muncesc pe nimic, în timp ce firmele PDL prosperă datorită “programelor de investiţii prioritare” şi “luptei împotriva corupţiei” (împotriva corupţiei celor care nu sunt PDL, am adăuga noi). Şi, pentru că premierului îi place teoria lui “dacă”, îi propunem şi noi acelaşi exerciţiu mental. Legat de teorema conform căreia PDL ar excela în favorizarea atragerii de fonduri comunitare, îi amintim premierului că Municipiul Constanţa a pierdut de două ori finanţarea comunitară nerambursabilă a şoselei de coastă, în valoare de 12 milioane de euro, doar pentru că pedeliştii s-au pus de-a curmezişul! Ce ar fi dacă Boc nu ar mai fi prim ministru. Cum ar arăta ţara dacă PDL nu ar exista. Încotro ar fi mers România dacă Traian Băsescu nu s-ar fi născut… Lacrimi de bucurie…