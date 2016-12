Teoria, „materia” preferată a lui Funeriu! Practica...

Într-o conferinţă de presă care a avut loc ieri, cu ocazia prezentării noii Legi a Educaţiei, Funeriu a înălţat un mic altar profesiei de cadru didactic, omiţând prin neprezentare toate mizeriile anului trecut: zeci de mii de profesori rămaşi pe drumuri, salarii de doi lei, nerecunoaşterea gradelor, neplata meritelor pentru care profesorii au fost nevoiţi să se judece prin instanţe sau să iasă în stradă etc. şi, desigur, celebra expresie „lasă-i, că nu mor de foame”, atunci când a fost întrebat cum pot trăi dascălii cu salarii de câteva milioane. Aşa că, odată cu noul an, şi Funeriu, „primul teoretician al Educaţiei” prin excelenţă, schimbă tonul. \"Atitudinea din 2010 a cadrelor didactice a demonstrat că sunt o elită a acestei naţiuni. Îi asigur pe profesori că ei vor rămâne titulari, pentru că această lege nu desfiinţează titularizarea în sistem pentru cei care au dobândit acest drept. Toţi titularii vor rămâne titulari până la pensie\", a spus ministrul Educaţiei, uitând să adauge cum se iau titularizările şi cât de importante sunt (potrivit propriilor declaraţii) criteriile apartenenţei politice în sensul respectului faţă de programul de guvernare. Şi limbajul de lemn continuă, ministrul explicând, ca să înţeleagă tot omul, că Legea educaţiei va duce la procesul de reconsolidare a statutului cadrelor didactice, întrucât acestea reprezintă cea mai importantă parte în procesul de modernizare a educaţiei (sic!)! Mai mult, în cazul profesorilor, Legea educaţiei va aduce modificări în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, care va cuprinde doi ani de master didactic şi un an de stagiatură. Mai mult, ministrul doreşte să disipeze \"orice minciună că această lege ar politiza şcoala. Nicio decizie legată de cariera cadrelor didactice nu poate fi luată fără acordul lor. Validarea fişei de evaluare se va face în consiliul profesoral, deci ei sunt singurii care decid, şi nu politicul\". El a adăugat că procedurile prin care un cadru didactic va putea deveni profesor universitar vor fi transparente şi bazate pe calitate, toţi doctoranzii vor trebui să urmeze cursuri la frecvenţă şi vor avea statut de asistent universitar. (Să mai comentăm?) Ministrul a precizat că niciun post de cadru didactic universitar nu va mai putea fi ocupat dacă solicitantul nu va avea doctoratul. Ministrul Educaţiei a mai spus că plagiatul şi comportamentele neacademice vor fi aspru pedepsite, atât studentul, cât şi profesorul coordonator fiind direct responsabili de calitatea lucrării. În privinţa vârstei de pensionare a cadrelor didactice universitare, Funeriu a precizat că aceştia vor putea să-şi încheie activitatea la 65 de ani, dar, în egală măsură, vor putea alege să-şi continue activitatea la catedră dacă şi universitatea doreşte acest lucru. De asemenea, Legea educaţiei va permite unui cadru didactic universitar să coordoneze lucrări de doctorat până la vârsta de 70 de ani.