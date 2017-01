Ţepe de la distanţă

Una din \"delicatesele\" vieţii în România este comparaţia - aproape întotdeauna forţată - pe care o faci, naiv, cu lumea civilizată. Cum ar fi, bunăoară, comerţul de la distanţă şi livrarea prin curier rapid. Dacă îţi comanzi ceva de pe Amazon, un dvd, o carte ceva, fără să beneficieze de curier rapid ci doar de Royal Mail, îl primeşti în trei-patru zile. Dacă vine din America şi nu din UK, durează cinci-şase zile, hai o săptămână. Dacă în schimb comanzi ceva de la Bucureşti, de la puzderia de firme de \"comenzi\", te-ai ars. Curierul rapid face câteodată două-trei zile, că maşina nu-i destul de încărcată, să vină pe autostradă de la Constanţa. Costul variază foaaarte mult, de la o firmă de curierat la alta: între 16 şi 45 lei. Alegi o variantă cu 18 lei livrarea, pentru un produs cât palma. După o zi te sună un flăcău nebărbierit şi plictist, să-ţi confirme \"preluarea\" (de la Amazon nu te sună nimeni, îţi trimite pur şi simplu pachetul, la adresa indicată). Afli cu această ocazie că nu mai costă 18 lei, ci 26 - de vină e lovitura de stat, cursul leu-yen japonez şi guvernul Ponta. Ceri în mod expres să fi sunat cu cinci minute înainte de livrare, ca nu cumva să fii pe closet sau plecat după pâine. Sau măcar să-ţi dea beep, că-i suni tu înapoi pe \"sărăntocii\" de la Curierul Rapid ca melcu\'. Nu te sună. Le spui că eşti la 500 metri distanţă şi-i aştepţi în stradă. Şi stai: o oră, două - amicul s-a dus să livereze alt colet, că-l apăsa la vezică. Probabil, respectivul client îl aştepta şi el, de vreo zi, două.

Ceea ce v-am povestit nu-i visat noaptea, s-a-ntâmplat în realitate. Firma se numeşte Mediadot (dar se poate numi şi Z Azerty, MarketOnline, VanzariGSM iar curierul \"Urgent (?!?) Curier\". Toată lumea face reclamaţii, dar îi doare pe toţi în... brişcă. Dar mai bine să citim nişte comentarii cinstite, de pe forumuri: \"Marcu Daniel: Sa nu credeti vreodata ca există produse noi sub pretul pietei pe internet. Toate aceste site-uri nu sunt altceva decatfraude. Este vorba despre o singura persoana care are mai multe site-uri, conturi si raspunde la mai multe telefoane puteti incerca este vb de urmatoarele: LiveGsm AloTelefoane, GabiGsm, 24h gsm, discount gsm si poate multe altele. Va invit chiar sa incercati pt ca eu am stat de vorba cu acelasi individ care raspundea la toate numerele. Nu are sediu, nu are service, iti trimite produse care NU au sigiliu prin posta si presupun ca garantia este falsa de moment ce el nu are sediu/serviciu clienti etc, poate fi chiar o firma fantoma. Sunt dispozitive 100% REFURBISHED sau DEFECTE cumparate din afara pe ZERO lei si vandute prin frauda botanistilor sub pretul real. Si DA isi dau singuri comment-uri pentru a pacali opinia cumparatorilor. Mare grija la acesti hoti!\". \"harry boy: in general toate magazinele online din romanica sunt tzepe. am comandat niste stickuri usb. am primit confirmarea pe mail cu pretul total pentru livrare, m-au sunat ieri sa imi zica ca azi vine curierul. azi pe la 14.00 ma suna un agarici sa imi spuna ca nu mai decit un produs din comanda ca furnizorul etc ca ei nu au nicio vina. evident ca am anulat comanda si a doua oara nici nu mai apelez la neseriosi.\" Fără diacritice. Şi fără niciun bun simţ din partea comercianţilor. Dar şi fără consecinţe în urma reclamaţiilor la OPC sau Poliţie.