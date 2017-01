Terapia prin alcool ar putea fi eficientă în cazul loviturilor la cap

Alcoolul administrat în doze potrivite ar putea fi un remediu eficient în cazul persoanelor care au suferit răni la cap, putînd contribui la oprirea hemoragiilor şi a inflamării, potrivit unui studiu al cercetătorilor americani, citat de BBC News online. Cercetătorii au descoperit că persoanele care au suferit o traumă la cap în timp ce aveau alcool în sînge prezintă mai puţine probabilităţi de a deceda. Potrivit acestora, o posibilă explicaţie ar fi faptul că alcoolul diminuează reacţia de inflamare a organismului în cazul unei răni. Însă, aceştia au subliniat faptul că alcoolul poate produce anumite complicaţii de ordin medical şi poate contribui la producerea unor accidente. Experţii spun că oamenii nu ar trebui să interpreteze eronat rezultatele studiului şi să le considere un pretext pentru creşterea consumului de alcool.

Specialiştii spun că medicii trebuie să ia în considerare şi această descoperire - administrarea de alcool pacienţilor cu răni la cap poate ajuta la însănătoşirea acestora. Totodată, se pare că şi cantitatea de alcool este importantă în tratament: o cantitate prea mică de alcool nu are niciun efect, una prea mare poate avea efecte negative. Experţii consideră că doza optimă de alcool - pe care nu o menţionează - poate contribui la oprirea sîngerării, a inflamării şi a distrugerii celulelor creierului. Totodată, ei recomandă ca acest subiect să fie studiat mai în amănunt. Noul studiu, care are la bază cercetări realizate pe circa 38.000 de pacienţi care au suferit răni de intensitate medie şi mare, este cel mai mare de acest gen. Studiul a fost realizat de medicii de la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles şi a fost publicat în ”Archives of Surgery”.