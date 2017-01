Terapie revoluţionară pentru tratarea psoriazisului

20:00:07 / 07 August 2015

Recomand

Buna am 37 de ani si de 12-13 ani am avut aceasta boala. Sfaturi am vazut si am citit destule….si la doctori am fost de nenumarate ori, dar fara rezultate. Cu ceva timp in urma tot cautat tratamente noi si am aflat de crema naturala pentru psoriazis si eczeme de la Derma E. Eu de cand am aflat de acest produs natural pot sa zic ca e preferatul meu. Pentru mine a facut minuni si il recomand la toata lumea