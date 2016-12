Terapii noi chiar din această săptămână. Vezi pentru ce boli!

21:37:45 / 31 Martie 2015

CIROZA HEPATICA

Buna ZIUA . Ma numesc SOLTANIUC DUMITRU am 45 de ani sint din BOTOSANI am 3 copii cel mai mic are 3 ani jumate,sint bolnav de HEPATITA C din 2005 am facut tratament cu INTERFERON de doua ori iar virusul a reaparut si din 2012 am aflat ca deja am ajuns la CIROZA HEPATICA a fost o lovitura atit pt mine cit si pt familia mea sint disperat stiind ca timpul e limitat pt mine iar guvernantii nostri nu fac mai nimic pt a aproba noul tratament care exista in EUROPA mai putin la noi TRATAMENTUL FARA INTERFERON care near vindeca pe toti bolnavii.Rugamintea mea la dumneavoastra ar fi daca ati putea pune presiune pt toti factorii de decizie din tara asta MINISTERUL SANATATII ,CNAS toti cei ce pot face ceva pt a ne ajuta SA NU NE LASE SA MURIM stiind ca exista leac pt bola noastra iar noi sa nu putem avea acces la tratament.VA MULTUMESC DIN SUFLET SI VA VOI FI TOATA VIATA RECUNOSCATOR DACA VETI INCERCA SA NE AJUTATI.(0744700247)