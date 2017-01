Terasele de pe plaja Modern, controlate de Protecţia Consumatorilor

Inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa au primit foarte multe sesizări de la turişti referitoare la modul în care îşi desfăşoară activitatea terasele şi barurile de pe plaja Modern. Potrivit purtătorului de cuvînt al OJPC, Rodica Mocanu, majoritatea consumatorilor au reclamat neafişarea preţurilor sau a gramajului produselor alimentare în lista „menu” de la terase şi neeliberarea bonurilor fiscale la închirierea şezlongurilor. În urma acţiunii de ieri, inspectorii au depistat nereguli la toate terasele. „Am observat că cei mai mulţi afişează preţul pe fiecare produs alimentar sau băutură, însă nu specifică pe etichetă şi cantitatea pe care o primeşte clientul în suma pe care o achită. De asemenea, am constatat că şi reclamaţiile care vizează închirierea de şezlonguri şi umbrele sînt întemeiate, agenţii economici nepunînd la dispoziţia turiştilor informaţiile complete pe fiecare pachet de servicii”, a declarat Rodica Mocanu. Aşa cum era de aşteptat, la efectuarea controlului au fost depistate şi produse expirate, alterate sau depozitate în condiţii necorespunzătoare. „Am găsit mai multe bucăţi de pizza care nu aveau etichetă cu termenul de valabilitate şi instrucţiunile producătorului privind modul de încălzire. La o altă terasă am găsit o burtă de vită fiartă, porţionată şi congelată pînă la servire către consumatori, ceea ce este interzis. De asemenea, am găsit pachete cu mici care nu aveau termen de valabilitate pe etichetă şi galantare neverificate metrologic”, a explicat purtătorul de cuvînt al OJPC. În timpul acţiunii de control, inspectorii au denaturat carnea depistată ca fiind depozitată în condiţii improprii sau cu termenul de valabilitate depăşit, turnînd detergent de vase peste aceste produse. Nici comercianţii de produse specifice de plajă nu au fost ocoliţi de inspectori. „La articolele de plajă s-a constatat lipsa elementelor de identificare a articolelor textile, lipsa traducerii în limba română a instrucţiunilor de utilizare a jucăriilor, iar la o societate am constatat lipsa registrului unic de control, abatere care se sancţionează cu 1.000 lei”, a spus Rodica Mocanu. Acţiunea efectuată ieri de inspectorii OJPC pe plaja Modern s-a soldat cu amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 lei pentru aproape toţi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe acest sector de plajă.