Teren de tenis pentru copii, consiliere pentru părinţi

CONDIŢII MODERNE Ca în fiecare an, părinţii au luat cu asalt locurile disponibile din cele cinci creşe constănţene, puse la dispoziţie de Serviciul Public de Administrare Creşe (SPAC) din Primăria Constanţa. Conducerea Serviciului spune că spaţiile modernizate, suficient de spaţioase pentru activităţile copiilor de până în trei ani, alimentaţia echilibrată şi produsele mereu proaspete, grija personalului calificat şi costurile mult mai mici faţa de o instituţie privată se numără printre atu-urile care îi conving pe părinţi să apeleze la unităţile şcolare de stat. Acestea nu sunt singurele beneficii pentru copiii care se formează în creşele constănţene. Părinţii care au copiii în una din creşele de stat îi pot înscrie gratuit la şcoala de tenis deschisă la Creşa nr. 5 Constanţa, de pe aleea Mimozelor nr. 4, unde cursurile sunt ţinute de profesorul Doru Timaru. „La Creşa nr. 5 am amenajat un teren de tenis pentru că dispuneam de spaţiu suficient de mare în aer liber. Terenul este dotat şi cu fileu, dar copiii nu vor lovi mingea cu racheta de tenis pentru că încă sunt prea mici la cei trei ani ai lor. Ei se vor juca cu mingea. Ideea este ca ei să facă mişcare, să nu se trezească la șapte, opt ani, că au probleme la coloană pentru că s-au uitat prea mult la televizor”, a declarat şeful SPAC din cadrul Primăriei Constanţa, Cezara Dima. Părinţii doritori îşi pot înscrie copiii la şcoala de tenis din cadrul Creşei nr. 5 telefonând la numărul de telefon 0745.047.543, la care răspunde antrenorul Doru Timaru. Mai mult, şeful SPAC spune că are în proiect amenajarea unui nou teren de tenis, de data asta lângă Creşa nr. 2 - aleea Mălinului nr. 4, dat fiind numărul mare de copii din cele cinci creşe din Constanţa şi necesitatea de a le oferi un spaţiu de joacă adecvat, pentru a se dezvolta normal.

CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI Serviciul din cadrul Primăriei nu oferă doar condiţii moderne pentru copii, ci asigură şi consiliere pentru părinţi. Cezara Dima mai spune că în cadrul serviciului funcţionează două cabinete medicale de psihologie, unde doi psihologi oferă sfaturi tinerilor părinţi care se află la început de drum în creşterea unui copil. „La noi în serviciu funcţionează şcoala părinţilor. Joia, în fiecare săptămână, psihologii îi consiliază pe părinţi cum să reacţioneze corespunzător la gesturile şi reacţiile copiilor”, a mai declarat şeful SPAC.