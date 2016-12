Teren „multi-sport” pentru elevii din Comana

Una dintre nemulțumirile primarilor din zonele rurale din România, vizavi de instituțiile învățământului, este cea legată de lipsa spațiilor destinate desfășurării orelor de educație fizică. Primarul din comuna constănțeană Comana, Ion Adam, de exemplu, se declară nemulțumit de faptul că școala din localitate nu are nici sală, nici teren de sport, iar aproximativ 200 de elevi sunt nevoiți să facă sport în spații improvizate. Din acest motiv, edilul a inițiat un proiect de amenajare a unui teren tip „multi-sport”.

PROIECT AMPLU Primarul a declarat că proiectul va fi depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru atragerea sumei de 100.000 de euro, bani cu care va amenaja un teren ultramodern în curtea școlii, care ar putea stârni invidie chiar și în rândul edililor din orașe. Ion Adam a declarat că, pe o arie de 720 de metri pătrați, va fi amenajat terenul pe care vor avea acces atât elevii, cât și localnicii dornici să facă sport. „Pe bucata de pământ din curtea școlii vrem să facem un teren de sport, dotat cu gazon sintetic, cu porți pentru fotbal, coșuri de baschet și cu fileu pentru tenis. Am hotărât să oferim aceste dotări pentru ca elevii să învețe fiecare sport în parte. Nu mai punem la socoteală că am primit sesizări și de la oameni în floarea vârstei, că nu au unde să joace tenis de câmp. Așa, le vom oferi și lor posibilitatea de a face sport. După ce elevii vor încheia cursurile, locuitorii din comună vor putea veni aici să joace tenis până în toiul nopții, deoarece vom avea și sistem de nocturnă”, a declarat primarul. Edilul este de părere că terenul poate avea chiar mai multe întrebuințări. „Având în vedere că vor fi amplasate câte trei rânduri de bănci pe lateralele terenului, consider că va fi util și pentru serbări școlare sau evenimente culturale”, a spus primarul. Ion Adam a mai adăugat că este posibil ca proiectul său să poată fi implementat încă de la începutul anului viitor.