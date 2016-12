Terente, erou de bandă desenată

În urmă cu mai puţin de un an, cunoscutul jurnalist de investigaţie şi autor de carte constănţean Constantin Cumpănă primea o interesantă propunere din partea unui grafician ucrainean, născut în localitatea tulceană Măcin, Mihai Tymoshenko. Propunerea viza un celebru personaj, Terente, a cărui poveste a fost reconstituită, în 2009, de Constantin Cumpănă, din articole de presă, acte oficiale şi mărturii, în două volume cu valoare de document. Captivat de poveste, Tymoshenko, artistul şi l-a imaginat imediat pe Terente în ipostaza de... erou de bandă desenată.

PRIMELE SCHIŢE Proiectul a fost deja demarat, iar primele schiţe s-au şi integrat armonios într-o expoziţie personală, semnată de Mihai Tymoshenko şi prezentată la Lvov, în Ucraina. „Primul episod e un fragment imaginar din copilăria lui Terente, când, din glumă, îl necăjeşte pe Lavrinte, apoi îl salvează de la înec, devenind prieteni pe viaţă. Scena se petrece pe malul Dunării, exact lângă satul Carcaliu. Al doilea episod, cel care finalizează albumul, este episodul îngropării trupului lui Terente, care mi s-a părut emoţionant şi am ales versiunea Evreului. Acesta s-a ocupat de îngropare, care, de altfel, a fost interesantă”, a spus artistul.

PERSONAJ CELEBRU, PROIECT DE SUCCES Încântat de primele rezultate ale proiectului, jurnalistul şi autorul de carte Constantin Cumpănă a spus: „Am primit primele desene cu Terente şi unele dintre faptele sale, am aflat despre succesul expoziţiei pe care artistul a organizat-o la Lvov şi vă mărturisesc că am fost bucuros şi profund emoţionat”. Autorul cărţii-document „Terente” a mai spus: „Chiar mă mândresc cu faptul că un artist de talia lui Mihai Tymoshenko a preferat cartea mea, pentru a o transforma într-un album de bandă desenată. Să ştiţi că acest gen de artă are o tradiţie de peste o sută de ani în România şi am convingerea că albumul de bandă desenată va fi foarte bine primit, atât datorită talentului de excepţie al artistului, cât şi celebrităţii personajului pe care acesta l-a ales, respectiv legendarul Terente”.

RESPECT PENTRU ADEVĂR În prezent, Mihai Tymoshenko lucrează intens la realizarea scenariului, dar şi la elaborarea schiţelor, ţinând cont de datele istorice. Referitor la acest aspect, Constantin Cumpănă a spus: „Orice deturnare a acestora (n. r. a datelor istorice) sau glisarea lor spre senzaţional sau comercial ar risca modificarea profilului lui Terente şi a faptelor sale, deci o alterare a unui personaj de legendă, cunoscut foarte bine de cei mai mulţi dintre români. Desigur, vor exista pe alocuri unele ficţiuni în dialoguri, dar acestea nu vor modifica în esenţă cele cuprinse în carte”.