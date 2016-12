Terenul de fotbal din Saraiu, în prag de amenajare

Se anunță an bun pentru echipa de fotbal din comuna Saraiu - Phoenix Saraiu, întrucât primarul Dorinela Irimia a anunțat că a reușit să obțină finanțare europeană pentru a amenaja un teren de fotbal la intrarea în localitate, acolo unde sportivii obișnuiesc să se antreneze. Edilul a precizat, cu această ocazie, că, în sfârșit, echipa locală va avea propriul teren de fotbal pe care să-și primească echipele adversare și că meciurile se vor desfășura într-un cadru ultramodern. „Vorbim despre o bucată foarte mare de teren, de aproximativ 10.800 de metri pătrați, care va fi dotată cu gazon sintetic, tribună, nocturnă, vestiare şi grupuri sanitare. Ne bucurăm că reușim să demarăm acest proiect, deoarece echipa noastră va avea șansa să se ridice pe propriul teren. Noi încercăm să facem tot posibilul pentru a le asigura condițiile necesare pentru a se antrena, pentru că echipa noastră este relativ nouă - de aproximativ doi ani, așa că îi oferim tot sprijinul. Am oferit echipamente, am suportat cheltuielile de transport la meciuri, acum le oferim teren ca la oraș. Sper ca și munca noastră să fie apreciată, iar echipa noastră să obțină cele mai bune rezultate la meciuri. Acum suntem în faza de achiziții și vom demara lucrările începând din ianuarie. Până în primăvară, totul va fi gata”, a declarat Dorinela Irimia.