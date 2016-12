Terenuri de casă pentru tineri

15:41:47 / 09 Ianuarie 2014

parerea mea

Nu are importanta numele meu dar daca ar fi sa aleg intre Iordache si Vladescu....l-as alege pe.....Moinescu. De ce ? Pentru ca aceste loturi de teren au fost identificate pe timpul cand Moinescu era Primar. De ce? Pentru ca zilele acestea in nu stiu care ziar judetean Iordache se lauda ca a redus infractiunea in oras prin instalarea de camera video. FALS! Si aceasta a fost un proiect al lui Moinescu si sa nu mai spunem ca Moinescu , cu riscul libertatii sale a oprit tiganii aia sa se bata,lucru pe care politia medgidiana, adica Daogaru in loc sa-l opreasca, l-a filmat. Asa ca domnilor si doamnelor, degeaba comentam pe aici daca nu faceti ceva> Schimbatii cat mai repede pe cei care omoara Medgidia. Tot la an comentariu la un articol din presa am citit ca Nicusor Constantinescu a spus candva, ceva de genul"lasa-i mai, pe cei de la Medgidia ca sunt prosti si voteaza cum vrem noi". Eiii, dragilor!!!!!!!! mai vreti sa continui?! Nu, RENUNT! Faceti voi, partidele, organizatiile ceva, ca sa ne alaturam si noi ,"prostimea". Va salut cu respect!