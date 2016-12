Terenurile de sport ale şcolilor din Medgidia, în reabilitare

Pe lângă investiţiile în partea de infrastructură, Primăria Medgidia s-a gândit şi la investiţiile atât de necesare în ceea ce priveşte sportul. În primăvara acestui an, conducerea administraţiei locale va demara un amplu program de reabilitare a terenurilor de sport din instituţiile de învăţământ din localitate. “La ora actuală, niciun teren de sport de la nicio şcoală din Medgidia nu se prezintă în condiţii optime. De aceea, în bugetul pentru acest an am prevăzut 500.000 de lei pentru modernizarea tuturor terenurilor. Este una dintre priorităţile mele ca primar, pentru că eu consider că suntem obligaţi să le asigurăm copiilor cele mai bune condiţii”, a spus Iordache. În paralel, Primăria Medgidia va moderniza şi două săli de sport de la şcolile „Nicolae Bălcescu“ şi „Dragomir Hurmuzescu“. “Sportul înseamnă sănătate, iar sănătatea copiilor din Medgidia este foarte importantă. De aceea, în anii următori, trebuie să dezvoltăm ample proiecte pentru construcţia de săli şi terenuri de sport”, a spus Marian Iordache.