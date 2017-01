Terenurile, mai ieftine cu 40% faţă de 2007

Proprietarii de terenuri au început să scadă, în această perioadă, pînă la 40% din preţurile cerute iniţial pe proprietăţile scoase la vînzare, a declarat directorul executiv al GTC România, Shimon Gallon. \"Nu am mai cumpărat terenuri noi din mijlocul anului 2007, pînă la jumătatea anului în curs, pentru că la nivelurile de pe piaţă, orice calcul aş fi făcut, nu vedeam nicio posibilitate de a construi eficient. Am cumpărat în vara acestui an, iar în prezent, proprietarii de terenuri ajung să-şi vîndă pămînturile la un preţ de 60 - 70% din cel cerut anul trecut”, a subliniat Gallon. Pa piaţa vînzărilor de terenuri au început să se facă exact „corecţiile cuvenite” care întîrziau să apară pentru că se miza pe menţinerea preţurilor speculative, a spus directorul Real Estate Leader PricewaterhouseCoopers (PwC), Speranţa Munteanu. \"În plus, în maximum 2-3 luni, terenurile care au fost finanţate la achiziţie cu 50% de la bănci vor fi scoase la vînzare pentru că cei care vor să le cumpere nu au restul banilor. Aceştia vor vinde terenurile investitorilor cu putere financiară\", a arătat Munteanu. Tranzacţiile cu terenuri în primele nouă luni ale acestui an au fost reduse ca număr, au fost preferate zonele centrale şi semicentrale cu proprietăţi de mici dimensiuni, situate în oraşe bine cotate. „Pentru terenuri de peste şase hectare nu au existat cereri aproape deloc. De asemenea, nicio bancă nu mai finanţează achiziţii de terenuri. În aceste condiţii, se poate vorbi de o descreştere a volumului tranzacţiilor pe segmentul vînzare de trenuri\", a concluzionat managerul departamentului de consultanţă al Colliers, Raluca Irimie.