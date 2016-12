Teribilism! Absolvenții de liceu își riscă viețile pe șosele!

05:30:20 / 04 Iunie 2016

Fac 3,14 shu pe lege

As fi mobilizat pentru cateva ore pe cei de la rutiera,postandu i din 500 in 500 m..si atunci tembelii/lele nu mai circulau in halul asta cu masinutele cumparate cu sudoare de catre ei !. De mici sunt chititi a nu respecta legea...cu sprijinul autoritatilor binenteles. Prin New York,tot asa si ar fi consumat adrenalina(prostia) ???!!