Termen limită impus de judecători pentru finalizarea dosarului Bamburic

Urmărirea penală în cazul tentativei de asasinare a omului de afaceri constănţean, Liviu Bamburic, este pe ultima sută de metri, însă procurorii nu pot trimite dosarul la instanţă întrucît cei trei suspecţi trag de timp, invocînd imposibilitatea de a studia cele şase volume ale dosarului. Pe de altă parte, procurorii sînt presaţi de decizia dată ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa, care a prelungit mandatele de arestare preventivă ale gălăţenilor Daniel Dediu, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă cu 15 zile, perioadă în care anchetatorii trebuie să trimită dosarul pe rolul instanţei. Reamintim că cei trei sînt încarceraţi de aproape cinci luni în arestul IPJ Constanţa, timp în care anchetatorii au adunat probe împotriva lor. Avocatul gălăţenilor a susţinut, ieri, în faţa instanţei care a judecat cererea procurorilor de prelungire a mandatelor de arestare preventivă, că Dediu, Mustaţă şi Dănilă ar fi ţinuţi în arest fără motiv. „Pe 2 aprilie, instanţa a prelungit mandatele cu 20 de zile şi le-a acordat procurorilor ca termen limită de terminare a urmăririi penale data de 28 aprilie. Judecătorii au spus, în motivaţia încheierii de şedinţă, că nu pot prelungi arestarea celor trei cu mai mult de 20 de zile întrucît se depăşeşte termenul rezonabil pe care un om îl poate petrece la închisoare fără ca procurorii să avanseze cu ancheta. Azi (n.r. ieri), procurorul de şedinţă şi-a motivat solicitarea de prelungire a mandatelor de arestare prin aceea că nu s-a reuşit încă prezentarea materialului de urmărire penală clienţilor mei. Noi am fost chemaţi la Parchet, dar cele şase volume nu pot fi citite aşa de repede!”, a susţinut avocatul Dumitru Hagiu. Potrivit anchetatorilor, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor spune că ar fi încercat să ajungă la uşa de acces a blocului în care locuieşte pentru a se adăposti de rafala de gloanţe. Bamburic susţine că Mustaţă a tras cu cruzime şi cu intenţia de a-l omorî, iar nouă gloanţe l-au nimerit în plin. El afirmă că după ce s-a prăbuşit la pămînt, pistolarul a încercat să îl nimerească în cap, ca să îl suprime. Anchetatorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi, căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui, din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Anchetatorii au stabilit că după ce l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, au trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele discuţii. După o lungă perioadă de refacere, Bamburic a revenit la Constanţa, unde cei care îi comandaseră moartea, au venit să-l viziteze ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. Dănuţ Maricel Mustaţă a fost arestat pentru tentativă de omor, iar Daniel Dediu Lili şi Grigore Dănilă, pentru complicitate la aceeaşi infracţiune. În plus, cei trei sînt acuzaţi şi de asociere în vederea comiterii de infracţiuni. Pentru Purichea, învinuit de instigare la tentativă de omor calificat şi pentru Boştină, acuzat de înstigare la omor, judecătorii au hotărît cercetarea lor în stare de libertate cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Ei vor fi trimişi în judecată separat întrucît Parchetul a decis disjungerea cercetărilor în cazul lor.