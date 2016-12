Termen limită pentru Declaraţia privind cifra de afaceri

Contribuabilii care au utilizat trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală din punctul de vedere al Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), în anul precedent, şi care îndeplinesc şi în acest an condiţiile pentru declararea şi plata trimestrială a TVA, au obligaţia depunerii formularului 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent” până la 25 ianuarie, inclusiv. „Codul Fiscal precizează că dacă cifra de afaceri efectiv obţinută în anul înregistrării, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăşeşte plafonul de 100.000 de euro, în anul următor, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri efectivă nu depăşeşte plafonul, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri. Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 de euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent”, a declarat directorului coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, Bogdan Huţucă. Potrivit lui Huţucă, declaraţia se depune la organul fiscal teritorial care administrează respectivul contribuabil, în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular. Un exemplar semnat şi ştampilat conform legii se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată, iar celălalt se păstrează la persoana impozabilă. „Acest formular înlocuieşte, practic, notificarea ce trebuia depusă de către contribuabilii care utilizau trimestrul ca perioadă fiscală”, a spus directorul coordonator al DGFP Constanţa. Declaraţia 094 conţine, în plus, sublinierea faptului că nu au fost efectuate achiziţii intracomunitare, având în vedere faptul că în cazul în care un contribuabil efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, atunci acesta va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, chiar din cursul anului în care a intervenit exigibilitatea taxei respectivei achiziţii intracomunitare.