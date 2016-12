Termen limită pentru Legea pensiilor

Potrivit primului ministru al României, Emil Boc, termenul limită pentru adoptarea de către Executiv a formei finale a Legii de reformă a sistemului de pensii este 3 februarie. Premierul a declarat că, pentru respectarea graficului convenit cu instituţiile financiare internaţionale, România are două priorităţi din punctul de vedere legislativ: „Este vorba de adoptarea, până la sfârşitul lunii martie, a Legii responsabilităţii fiscale şi adoptarea în sesiunea următoare a Legii de reformă a sistemului de pensii. Am decis în ultima şedinţă de Guvern ca, în 3 februarie, Executivul să adopte forma finală a legii, astfel încât Parlamentul să aibă spre dezbatere legea”. Emil Boc a adăugat că, în cadrul discuţiei de sâmbătă cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), a fost constatat faptul că România a respectat termenii acordului de împrumut. „A fost apreciat faptul că România, în condiţiile unui an 2009 extrem de greu din punct de vedere economic şi politic, a respectat angajamentul internaţional cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială. Acesta este un semn de credibilitate a ţării, care ne va ajuta în relaţiile economice internaţionale\", a precizat Boc. Premierul a spus că autorităţile române negociază cu FMI o eventuală creştere a plafonului garanţiilor guvernamentale care pot fi acordate pentru atragerea fondurilor europene. „Am solicitat o analiză cu privire la extinderea volumului garanţiilor internaţionale, adică majorarea plafonului de garanţii ca să putem absorbi mai mulţi bani europeni\", susţine Boc. Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat, vineri, că pentru adoptarea de către Parlament a Legii pensiilor este nevoie de un „termen rezonabil\", explicând că aceasta nu poate fi adoptată decât după luna martie.