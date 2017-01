Termene lungi pentru înregistrarea USL la tribunal

Liderul PSD, Victor Ponta, crede că este timp suficient până la alegerile de anul viitor pentru înregistrarea la Tribunal a Uniunii Social Liberale, chiar dacă instanţa a stabilit termen după şase luni. \"Singura problemă e că actele depuse în februarie au primit termen în iulie. Nu am reuşit să obţinem o preschimbare de termen, dar nu a fost esenţial. Acolo unde au fost alegeri, am depus candidaţi comuni. Avem două alegeri pentru două mandate de deputat, pe 21 august, la Neamţ şi în Maramureş. Vom avea candidat unic. Nu cred că cineva, în mod intenţionat, a vorbit la instanţă să amâne această înregistrare. Se va înregistra\", crede Ponta. Social-democratul a explicat că demersul de constituire a USL a fost iniţiat cu un an şi jumătate înainte de alegeri şi că este timp suficient pentru înregistrarea oficială. \"Când am semnat acordul de constituire a USL, am calculat că va dura între şase şi nouă luni pentru a impune denumirea USL şi a o face cunoscută publicului. După cinci luni, deja notorietatea USL e la nivelul de care avem nevoie\", a adăugat Ponta.