Termen-limită pentru vizarea carnetelor de rentier

Fermierii constănţeni care au dobândit calitatea de rentier de-a lungul timpului mai pot să-și vizeze carnetele doar până la 31 august. Potrivit directorului executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Constanţa, Dan Burlacu, în prezent, aproximativ 2.000 de rentieri agricoli mai trebuie să-şi vizeze carnetele. „La centrul judeţean s-au prezentat până în acest moment 8.401 de rentieri dintr-un total de aproximativ 10.000, ceea ce înseamnă 86%. Dacă la începutul campaniei, în martie, media celor care veneau zilnic era de 400, acum vin cam 20 pe zi”, a declarat Burlacu. El a precizat că numărul real de rentieri se va afla exact abia după finalul campaniei, întrucât sunt şi persoane care au decedat. Pentru vizarea carnetului, rentierul se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice, cu actul de identitate în original, carnetul de rentier agricol şi, opţional, document coordonate bancare, pentru cei care vor ca banii să le fie viraţi direct în cont şi nu prin intermediul Poştei. În cazul în care vizarea carnetului de rentier este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte procură specială în original şi copie, plus cartea de identitate a mandatarului, în original şi în copie. De rentă viageră beneficiază anual, pentru toată viaţa, persoanele peste 62 de ani care şi-au înstrăinat terenurile agricole după 22 iulie 2005, odată cu intrarea în vigoare a Legii 247/2005, privind acordarea rentei viagere. În prezent, nu se mai primesc dosare noi. Renta viageră agricolă reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol vândut, respectiv 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren arendat. Cei care nu îşi vor viza carnetele nu îşi vor primi banii cuveniţi.