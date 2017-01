Terorism pe metoda „maşina în mulţime” la Melbourne?

Un bărbat a intrat intenționat cu un vehicul în persoanele care circulau într-o zonă zonă pietonală din centrul orașului australian Melbourne, provocând cel puțin trei morți și 20 de răniți, a informat poliția, care a precizat că individul a fost arestat, scrie The Associated Press. Incidentul a avut loc vineri după-amiaza, un vehicul intrând pe în zona pietonală Bourke Street Mall, șoferul manevând intenționat pentru a lovi mai multe persoane, a declarat șeful interimar al Poliției Statului Victoria, Stuart Bateson. Individul a fost arestat, iar poliția suspectează că acest incident are legătură cu atac cu cuțiul petrecut anterior în oraș. Bateson a mai adăugat că incidentul de la Melbourne nu pare să fie unul de factură teroristă, însă investigaţiile continuă. În ceea ce privește starea răniților, Serviciul de Ambulanță din statul Victoria a comunicat că mai multe persone sunt grav rănite. Mai multe străzi din zonă au fost închise publicului.