Învierea Domnului - sub semnul terorii, în Europa

Teroriștii lansează noi amenințări la adresa creștinilor europeni

Nu mai e liniște pe bătrânul continent, dacă o fi fost vreodată. Catolicii și protestanții se bucură de Învierea Domnului cu sufletele îndoliate de atacurile sângeroase de la Bruxelles, asistând neputincioși la declarațiile pline de hotărârea de a combate terorismul ale autorităților, dublate însă de noi amenințări, explozii și... bâlbâieli administrative. Unitatea de neclinitit a extremiștilor islamiști le dă de departe clasă europenilor, divizați într-ale creștinismului. Tocmai ce s-a constatat, de exemplu, că Norvegia este țara cu cei mai mulți atei din Europa, Germania este și ea pe undeva pe la 28%, ca și Belgia, de altfel. Până la urmă, însă, nu religia contează, ci ceea ce alege fiecare să creadă și să facă, pentru că de vorbe s-au săturat toți, iar rezultatele de până acum par să depășească și cele mai sumbre profeții.

Organizația teroristă Stat Islamic a difuzat, vineri, două înregistrări video în care avertizează că atacurile teroriste de la Bruxelles sunt doar... începutul coșmarului. Cele două materiale au fost trimise ziarului belgian ”Le Soir”, iar în ele apar doi militanți radicali care cer guvernelor occidentale să-și retragă trupele din Siria și Irak. ”Spuneți-le să-și retragă avioanele și soldații și veți trăi în pace. Coșmarul abia a început. Ceea ce urmează este și mai îngrozitor. Amintiți-vă de mesajul meu de acum un an, când am anunțat că vom ataca Parisul și Bruxellesul. Am realizat acest lucru și avem și alte ținte”, spune unul dintre teroriști.

Bruxelles este în continuare un oraş sub teroare, chiar dacă autorităţile au redus de la 4 la 3 nivelul de alertă teroristă. În ciuda măsurilor drastice de securitate anunțate de autoritățile belgiene, trei explozii au avut loc în mai puţin de oră, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în oraşul Liege, în urma cărora o persoană s-a ales cu răni uşoare. O primă explozie, de mică amploare, a avut loc în jurul orei locale 23.40, într-o locuinţă din cartierul Angleur, fiind rănită uşor o persoană. Jumătate de oră mai târziu, pompierii au fost solicitaţi la o altă locuinţă din Liege, în cartierul Beyne-Heusay, tot în cazul unei explozii. O a treia deflagrație a fost sesizată în jurul orei 0.30, în zona Jupille. Presupusul autor al exploziilor a fost reţinut de poliţie, dar cauza lor este încă necunoscută.

Un agent de securitate de la o centrală nucleară belgiană a fost împuşcat mortal, joi seară, în Charleroi, iar cartela sa de acces a fost furată, a scris, sâmbătă, publicaţia ”La Derniere Heure”. În contextul în care s-a lansat teoria că teroriştii ar fi plănuit să atace iniţial centrale nucleare din Belgia, au fost luate măsurile necesare pentru dezactivarea cartelei de acces, care ar fi putut fi mobilul crimei. Directorul programului de cercetare şi dezvoltare nucleară din Belgia ar fi fost spionat de celula teroristă care a comis atentatele de la Paris şi pe cele de la Bruxelles, dar ministrul belgian de Interne, Jan Jambon, nu ar fi considerat necesar să ridice nivelul de alertă în jurul centralelor nucleare, acuză ”Le Dernier Heure”.

Marşul contra terorii care ar fi trebuit să aibă loc duminică, la Bruxelles, a fost anulat din motive de securitate. Controale drastice au fost instituite pe aeroportul Charleroi din Bruxelles, în weekend-ul Paştelui catolic și protestant. În condiţiile în care aeroportul Zaventem este închis până marţi, în urma atentatelor, toate zborurile au fost redirecţionate către Charleroi şi Liege, aeroporturi care nu sunt obişnuite cu un val mare de pasageri, relatează RTBF. Sute de pasageri ajung cu o oră sau două întârziere din cauza acestor devieri, dar şi a controalelor suplimentare. Prezenţa militarilor şi a poliţiştilor în aeroportul Charleroi a fost întărită. Vehiculele sunt supuse controalelor, după care pasagerii se aşază la coadă în afara aeroportului, unde trebuie să prezinte cartea de identitate şi biletul de avion, pentru a pătrunde în clădirea aeroportului.

APEL LA SPERANȚĂ Papa Francisc a făcut apel la speranţă în Slujba de Înviere de sâmbătă noapte, susţinută la Bazilica „Sfântul Petru“ din Vatican, în contextul atentatelor din Bruxelles. Papa a declarat că ”bucuria pe care o aduce Paştele este o lecţie pentru creştinii credincioşi, care trebuie să se distanţeze de atitudini pesimiste care îi pot încarcera pe oameni în ei înşişi. Vedem şi vom continua să vedem probleme de ambele părţi, şi în interiorul nostru, şi în afară. Vor fi întotdeauna acolo. Să nu lăsăm deznădejdea şi frica să ne cuprindă şi să ne controleze inimile. Azi ne celebrăm speranţa, este atât de necesară azi”.

Poliţia turcă a lansat un avertisment asupra unor posibile atacuri ale SI în ţară, care ar viza creştini şi evrei, cu ocazia sărbătorilor pascale, transmite agenţia turcă de stat Anatolia. Poliţia a avertizat că teroriștii ar putea ataca lăcaşuri de cult, duminică, dar şi consulate sau ambasade, în special în Ankara, dar şi instituţii religioase non-musulmane. Alerta vine la o săptămână după ce un atentat sinucigaş a avut loc în centrul Istanbulului, în care patru turişti, trei israelieni şi un iranian, au murit.

BILANȚUL TERORII 28 de persoane au murit în atentatele de la Bruxelles, au anunţat autorităţile belgiene, care au explicat că în bilanţul anterior de 31 de morţi se află şi cei trei atacatori kamikaze, doi care s-au detonat pe aeroportul Zaventem şi unul la staţia de metrou Maelbeek, ale căror corpuri nu au putut fi încă identificate. Dintre cele 28 de victime decedate, 24 au fost identificate; 14 au murit în aeroportul Zaventem şi zece la staţia de metrou Maelbeek. 13 sunt de naţionalitate belgiană, iar 11 - străini din opt ţări. Sunt 340 de răniţi de 19 naţionalităţi diferite, plus cetăţenii belgieni, dintre care 101 erau spitalizaţi în continuare, sâmbătă. Dintre cei 101 răniţi, 62 se află la secţia Terapie Intensivă, 32 cu arsuri grave.

Sâmbătă, alţi doi suspecţi au fost inculpaţi pentru activităţi teroriste în Belgia, printre care al treilea atacator de pe aeroportul din Zaventem, care nu s-a mai detonat şi a fugit, identificat de presa belgiană drept Faycal Cheffou, jurnalist independent.

UPDATE:

Autorităţile belgiene au efectuat, duminică, 13 noi percheziţii, în care au arestat nouă suspecţi în cazul atentatelor teroriste din Paris şi Bruxelles, care ar fi avut contact cu Abdelhamid Abaaoud, presupusul şef al comandoului din Paris, informează publicaţia ”La Derniere Heure”. Parchetul federal belgian a anunțat că patru arestări au fost efectuate în oraşul Mechelen, trei în Bruxelles, una în comuna Molenbeek, una în Duffel, una în Anderlecht şi trei în Laeken. Ziarul german ”Die Welt” a anunţat duminică, citând surse din securitate, că serviciile secrete europene caută cel puţin opt suspecţi în cazul atentatelor din Paris şi Bruxelles. Majoritatea suspecţilor sunt cetăţeni francezi şi belgieni, despre care se crede că sunt în Siria sau se ascund de autorităţi în Europa. Potrivit surselor ”Die Welt”, Mohamed Belkaid, algerianul islamist care a murit într-un raid al poliţiei în cartierul Forest din Bruxelles, săptămâna trecută, în cadrul operaţiunii de arestare a lui Abdeslam, este unul dintre liderii europeni ai reţelei Stat Islamic. Împreună cu Najim Laachraoui, unul dintre atactorii kamikaze de pe aeroportul din Zaventem, Belkaid este suspectat că ar fi dirijat prin telefon teroriştii care au comis atentatele din Paris de pe 13 noiembrie, soldate cu 130 de morţi.

Între timp, sute de protestatari naţionalişti s-au adunat duminică în centrul Bruxellesului, pentru a denunţa atentatele teroriste de marţi, după ce autorităţile au anulat marşul contra fricii programat pentru duminică, iar poliţia a intervenit pentru a dispersa protestatarii, informează RTBF. Incidentele au avut loc în timpul unei reuniuni în memoria victimelor atentatelor, în zona Place de la Bourse din capitala belgiană, unde au loc astfel de omagii de marţi, de când au fost comise atacurile. Puţin după ora locală 14.00, circa 450 de manifestanţi violenţi, îmbrăcaţi în negru şi cu cagule, au venit să protesteze în cadrul reuniunii, autonumindu-se huligani, cel mai probabil susţinători de extremă dreapta, potrivit martorilor de la faţa locului. Poliţiştii au intervenit cu tunuri de apă asupra protestatarilor, încercuindu-i şi izolându-i de ceilalţi manifestaţi. La faţa locului se află şi militari. Potrivit agenţiei Belga, care citează surse din poliţie, bărbaţii au ajuns duminică după-amiază în gara de nord din Bruxelles, provenind din Vilvorde. Unii dintre ei huiduiau şi păreau să fi consumat băuturi alcoolice.