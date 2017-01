Terra, modificată după seismul din 2011 din Japonia

Seismul produs în 2011 în Tohoku nu numai că a produs stricăciuni clădirilor sau altor construcţii făcute de mâna omului, ci a avut un impact deosebit asupra câmpului gravitaţional al Terrei. În urma analizei atente a hărţilor trimise de satelitul GOCE, oamenii de ştiinţă au făcut o descoperire uimitoare: câmpul gravitaţional al Pământului a fost străpuns în urma cutremurului cu o magnitudine de 9 grade pe scara Richter. Totodată, un strat fin de argilă a făcut ca seismul să fie mult mai devastator, pentru că a funcţionat ca un lubrifiant între plăcile tectonice submarine.

FORŢA NATURII Acest strat de pământ argilos, denumit smectită, a provocat, de fapt, o mişcare foarte rapidă a plăcilor care au alunecat una pe cealaltă. Cercetătorii înţeleg prin „fin“ o grosime între unu şi cinci metri, comparativ cu straturile de circa 40 de metri observate la frontierele altor plăci în mişcare. Cutremurul de pământ cu magnitudinea 9 şi valurile seismice care i-a urmat în 11 martie 2011 s-au soldat cu peste 18.000 de morţi în nord-estul Japoniei şi au provocat catastrofa nucleară de la Fukushima, cea mai gravă după cea de la Cernobâl, din Ucraina, din aprilie 1986. Între timp, un raport separat a demonstrat că dezastrul de la Fukushima putea fi evitat dacă se respectau mai multe avertismente date de specialişti în urma testelor de simulare a catastrofelor nucleare.

Noile descoperiri ale cercetătorilor fac lumină asupra unor fenomene care nu stau în puterea omului. Cercetarea lui Kotaro Ujiie, profesor la Universitatea din Tsukuba, a constat în străpungerea adâncimilor submarine de pe o navă de foraj până la circa 7.000 de metri sub fundul mării. Prin această tehnică, cercetătorii asociaţi proiectului au prelevat eşantioane din zona unde s-au întâlnit plăcile tectonice. S-a descoperit astfel că, în zonele în care stratul de argilă este prins ca în sandviş între straturile de roci impermeabile, este mult mai alunecos din cauza enormei presiuni suferite, având o consistenţă apropiată de cea a fondului de ten. Acest strat de smectită, care s-a format într-o foarte lungă perioadă, din cenuşi vulcanice, era iniţial la suprafaţă, dar s-a scufundat treptat în interiorul Pământului, împreună cu plăcile tectonice. Seismologii sunt pe cale să efectueze alte foraje submarine în largul peninsulei Kii din sud-vestul Japoniei, în groapa Nankai, unde placa tectonică filipineză alunecă sub placa eurasiatică şi unde există temeri că în viitorul apropiat va avea loc un cutremur devastator. Totuşi, falia tectonică a gropii Nankai este mai puţin alunecoasă decât mai la nord de coasta japoneză. Sub groapă se află o placă relativ tânără, care alunecă, dar nu s-a scurs timp suficient pentru a se forma un strat de smectită.

MODELE PENTRU A SALVA POPULAŢIA Pericolul există totuşi: în august 2012, Guvernul nipon a făcut public scenariul catastrofic al unor puternice mişcări seismice urmate de un tsunami uriaş care ar putea ucide până la 323.000 de persoane pe coasta pacifică a ţării, în sud şi est. Simularea este o ipoteză de lucru destinată să încurajeze autorităţile, întreprinderile şi populaţia să amelioreze sistemele de alertă, de evacuare, de atenuare a pagubelor şi de salvare. Situată la intersecţia a patru plăci tectonice, Japonia suferă în fiecare an peste 20% dintre cele mai violente seisme de pe Terra.

SCHIMBĂRI ÎN CÂMPUL GRAVITAŢIONAL Se bănuia că marile cutremure nu numai că deformează scoarţa Pământului, dar pot provoca şi mici schimbări în gravitaţia locală. Intensitatea gravitaţională variază de la un loc la altul pe suprafaţa Terrei. Există o serie de motive, dar unul este o consecinţă a materialului din interiorul Pământului, care este neomogen şi distribuit neuniform. Cutremurele de sub oceane, precum cel din Japonia din anul 2011, pot schimba şi forma fundului oceanului. Acest lucru deplasează apa şi modifică nivelul mării, ceea ce poate afecta gravitaţia. Datele furnizate de satelitul GOCE, care şi-a terminat misiunea recent, intrând în atmosfera Pământului şi dezintegrându-se, sunt folosite pentru a înţelege modul în care oceanele transportă cantităţi imense de căldură în jurul planetei. Datele trimise de GOCE au relevat faptul că satelitul ”a simţit” în spaţiu undele sonore ale cutremurului din Japonia.

Şi oamenii de ştiinţă de la Institutul de Cercetare Geodezică din Germania şi de la Universitatea de Tehnologie din Olanda au analizat planşele gravitaţiei verticale de înaltă rezoluţie din Japonia. Au descoperit cu uimire că dezastruosul cutremur din 2011 a străpuns în mod clar câmpul gravitaţional. Mai mult decât atât, schimbarea gravitaţiei măsurată de GOCE diferă în mărime şi în poziţie, comparativ cu modelele standard.