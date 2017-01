Terry Gilliam va primi un premiu onorific BAFTA

Autorul filmelor ”Fraţii Grimm” sau “12 maimuţe” va primi un premiu onorific pentru contribuţia adusă industriei cinematografice, la gala de decernare a premiilor BAFTA, duminică. Acest premiu este cea mai prestigioasă distincţie acordată de Academia britanică de Film şi Televiziune (BAFTA). Terry Gilliam a declarat că acest anunţ a fost o mare surpriză şi că, deşi a stat departe de premii şi onoruri, de această dată este fericit să îl primească. Producătoarea Finola Dwyer, care face parte din comitetul BAFTA, l-a descris pe Terry Gilliam drept “unul dintre cei mai originali, imaginativi şi inovatori regizori din prezent”. Printre laureaţii ediţiilor trecute ale acestui premiu se numără Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock sau Steven Spielberg.

Terry Gilliam a devenit cunoscut ca animator şi membru al grupului umoristic britanic Monty Python. Originar din SUA, este singurul membru al grupului născut în afara Marii Britanii. După ce a renunţat la Monty Python, Terry Gilliam a devenit scenograf şi regizor de film. Filmele sale au o importantă componentă fantastico-ironică, abordînd probleme de organizare socială, identitate, integrare socială, libertate, integritate mentală. Personajele din filmele sale sînt originale, simbolice şi mitologice, un loc aparte avînd piticii, cavalerii apocaliptici, toate plasate într-un mediu baroc, inconfundabil din punct de vedere stilistic. Printre succesele sale se numără filmele “Brazil” din 1985, o adaptare după romanul “1984” al lui George Orwell, “Regele pescar” din 1991, unul dintre cele mai frumoase basme despre New York şi Central Park, “12 maimuţe” din 1995, “Fear and Loathing in Las Vegas”. Cel mai recent proiect cinematografic al lui Terry Gilliam este “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, ultimul film în care a jucat regretatul actor australian Heath Ledger. După decesul acestuia, în ianuarie 2008, actorii Colin Farrell, Johnny Depp şi Jude Law au ajutat la finalizarea proiectului.