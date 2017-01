Terry Lee Burns, live în Club Phoenix

Un eveniment care nu ar trebui să lipsească din agenda iubitorilor de blues din Constanţa este, cu siguranţă, şi concertul pe care Terry Lee Burns îl va susţine pe scena clubului Phoenix, pe data 16 octombrie. Cunoscut publicului român, cîntăreţul are în palmares numeroase concerte susţinute în ţara noastră. Conform site-ului oficial al artistului, acesta a început un nou turneu în Europa, în această lună, iar în programul acestuia, singurul oraş din Europa de Est în care a ales să cînte a fost Constanţa.

Magician al chitării şi muzicuţei, Terry Lee Burns reuşeşte cu succes să îşi captiveze, de fiecare dată, publicul. Piesele interpretate sînt inspirate din viaţa de zi cu zi. Temele care se regăsesc în melodiile sale sînt dragostea, prietenii, călătoriile, toate apropiate inimii sale. Din repertoriul pe care Burns îl susţine în cluburi se regăsesc cunoscute coveruri, prin care încearcă să transmită auditoriului fascinaţia sa pentru nume celebre precum Johnny Cash, Elvis Presley, Neil Young, Lynerd Skynerd, Eric Clapton, Eagles, The Animals ori The Doors.

Terry Lee Burns s-a născut în statul american Tennesee, a început să cînte la pian în trupele de blues de la vîrsta de 15 ani, iar la chitară şi bass, de-abia zece ani mai tîrziu. În prezent, are vîrsta de 50 ani şi, dorind să abordeze o carieră solo, cîntă aproape zilnic în Germania, ţară unde s-a şi stabilit în urmă cu cinci ani. Muzician în formaţii precum Dr. Feelgood sau John Lee Hooker, în anii ‘70-’80, cîntăreţul are o bogată experienţă concertistică alături de artişti cunoscuţi ai muzicii country, precum David Frizzell, Geneva, Rocky Linn and Johnny Rodriquez. Dintre numele blues-ului alături de care a cîntat se evidenţiază Burton Garr, Jerry Waddel and Homesick James.

Biletele pentru concertul susţinut de Terry Lee Burns se vor pune în vînzare peste aprox. o săptămînă, la sediul clubului Phoenix.