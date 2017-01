Test de sânge care poate anticipa debutul Alzheimer, disponibil în doi ani

10:41:07 / 16 Iulie 2014

PREVENTIE, nu tratament si bani cheltuiti de familie pt o persoana ajunsa la dementa !!!

Nu ajuta cu nimic daca stii ca vei ajunge sa-ti pierzi mintile in 2-3 ani, si eventual familia te va interna intr-un azil sau ospiciu. Mai bine ati urla , voi presa si mass media ce ar trebui sa NU manance si bea o persoana in timpul vietii ca sa evite dementa senila de la batranete. DE ce nu spuneti ca de exemplu, ultimele cercetari au aratat ca bautul caffellei da ATACURI DE PANICA, DEPRESIE, INSOMNII, NERVOZITATE excesiva, iar zilele trecute s-a mai constatat ca aceasta bautura mai contine si o substanta care ar da cancer in timp. Asa ca daca scapati de dementa s-ar putea sa nu scapati de cancer (Doamne fereste )?! Asa ca medicii si toata populatia sa nu se mai mire ca aceasta boala crunta afecteaza f multe persoane in ultimii ani ?!