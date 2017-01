Test decisiv pentru “rechini”

După o serie de prestaţii bune, echipa pregătită de Constantin Gache susţine astăzi, pe Stadionul „Farul”, de la ora 18.30, un meci extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării. Constănţenii primesc vizita unei alte formaţii din subsolul clasamentului, Dacia Mioveni, în etapa a 13-a a Ligii I. În continuare fără brazilianul Gerlem, suspendat, “rechinii” sînt obligaţi să ia trei puncte pentru a evita zona periculoasă a clasamentului. Din acest motiv, antrenorul Farului este decis să trimită în teren o formulă ofensivă, cu două vîrfuri autentice. În aceste condiţii, Gache speră ca elevii săi să marcheze mai mult de un gol, media obişnuită din ultimele partide. “În ultimul timp, am ratat foarte mult şi din ocazii clare. La Vaslui, dacă Guriţă ajungea puţin mai repede, doar împingea balonul în plasă, Dani Chigou a tras de două ori şi a respins Hăisan. Cu UTA, Guriţă a scăpat singur cu portarul şi a ratat, la Rapid aceeaşi situaţie, iar cu Dinamo Todoran a nimerit bara. Să sperăm că nu vom mai rata şi este bine că am început să ajungem acolo, la finalizare”, a explicat Gache. De partea cealaltă, antrenorul Sorin Cîrţu a confirmat încă o dată că nu-l interesează jocul în sine, ci rezultatul final, pregătind o tactică ultra-defensivă. “Vom avea un meci foarte greu cu Farul pentru că este o echipă în creştere de formă. A pierdut nemeritat cu Dinamo, a cîştigat cu UTA şi a făcut egal la Vaslui. Partida este foarte importantă deoarece, atît noi, cît şi Farul, sîntem în luptă directă pentru salvarea de la retrogradare. Pentru a ne menţine în Liga I trebuie să acumulăm punctele necesare, iar eu am un principiu: decît deloc, este bun şi un punct”, a precizat Cîrţu.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Constantin Gache): Curcă - Farmache, Mala, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Pătraşcu, Todoran, Voiculeţ - Nanu, Chigou; Dacia (antrenor Sorin Cîrţu): Stanca - C. Dobre, Olteanu, Daouda, Baicu - Balauru, Murgan, Trofin, Negoiţă - Cr. Bratu, Lupaşcu. Arbitri: Alexandru Deaconu - Bogdan Velicu şi Radu Ghinguleac (toţi din Bucureşti).

Memoriu împotriva lui Avram

Directorul tehnic al constănţenilor, Ion Marin, a anunţat că va depune un memoriu la Federaţia Română de Fotbal împotriva brigăzii de arbitri care a condus partida cu FC Vaslui, încheiată cu scorul de 1-1. “Noi reproşăm ceea ce a văzut toată ţara, adică decizii luate împotriva echipei noastre: cornere, care ar fi trebuit să fie auturi de poartă, cartonaşe neacordate jucătorilor de la Vaslui, auturi acordate aiurea. Lui Marius Avram, arbitrul de centru, îi reproşăm faptul că nu a acordat lovitură de pedeapsă la Todoran, iar golul marcat de gazde a fost precedat de un henţ. La rîndul lor, cei doi tuşieri puteau schimba soarta jocului prin deciziile luate. Este singura cale legală de a atrage atenţia asupra faptului că arbitrajele împotriva Farului sînt ostile”, a spus “Săpăligă”.