Test important pentru Viitorul

Învinsă la limită în Giuleşti, Viitorul Constanţa întâlneşte sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul”, o altă pretendentă la cupele europene, Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal. Echipa pregătită de Cătălin Anghel are drept obiectiv cele trei puncte, care ar urca din nou gruparea de pe litoral la mijlocul clasamentului. „Va fi un meci greu, dar totul depinde de noi. Trebuie să jucăm fără să ne gândim la adversar, să avem determinare şi atitudine, să gestionăm bine momentele importante şi să fim un grup unit. Am spus mereu, forţa grupului poate bate valoarea individuală. Va fi un meci spectaculos, pentru că sunt două echipe preocupate să joace fotbal, dar noi avem nevoie mare de puncte şi ne interesează în primul rând rezultatele”, a spus Anghel. „Întâlnim una dintre echipele bune ale campionatului, care vine după o înfrângere, dar şi noi vrem cele trei puncte. Abia aşteptăm acest gen de meciuri şi am dat dovadă că putem învinge pe oricine”, a adăugat mijlocaşul Aurelian Chiţu. „Întâlnim o formaţie cu un nucleu de jucători experimentaţi şi ne aşteaptă un meci greu, dar ne propunem să învingem. Sperăm să fie cât mai mulţi suporteri în tribune, pentru avem nevoie de sprijinul lor”, a completat mijlocaşul Claudiu Herea.

De partea cealaltă, ploieştenii vin la Constanţa decişi să obţină primul succes în deplasare din acest sezon. „La Constanţa va fi un meci important, ţinând cont de situaţia noastră din clasament. Vizăm toate cele trei puncte şi ar fi super să obţinem prima victorie în deplasare, ar conta foarte mult pentru moralul echipei. Viitorul este o echipă periculoasă. N-au presiune, joacă foarte deschis, au momente bune şi am observat că pierd foarte greu acasă. Au foarte mulţi jucători tineri, dar au şi un Dică, de exemplu, fotbalist cu experienţă, care dirijează echipa, execută bine fazele fixe şi am văzut că şi înscrie în ultima perioadă”, a spus antrenorul ploieştenilor, Mircea Rednic.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, Toşca - Al. Lazăr, Onicaş - A. Chiţu, N. Dică, G. Iancu - Alibec.

Biletele de intrare la meci, 15 lei la tribuna I şi 10 lei la tribuna a II-a, mai pot fi procurate şi sâmbătă, de la Stadionul “Farul”: ora 11.00-18.00 (str. Primăverii, tribuna oficială) şi ora 15.00-18.00 (str. Ion Andreescu).