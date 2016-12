Test reuşit pentru FC Farul

După o primă săptămână de pregătire, jucătorii Farului au făcut sâmbătă prima verificare sub comanda lui Viorel Tănase. Sub privirile câtorva zeci de spectatori, pe stadionul central, noul tehnician şi-a împărţit elevii în “galbeni” şi “alb-albaştri”, programând un joc-şcoală pentru a vedea pe cine se poate baza pentru retur. În ciuda frigului, jucătorii au arătat multă poftă de joc, surpriza fiind atacantul Ousmane Gueye, în vârstă de 17 ani, fratele lui Mansour Gueye, de la FC Timişoara, care a marcat de două ori. În cele din urmă, “alb-albaştrii” s-au impus cu 3-2 (O. Gueye 49, 70, Stăncioiu 80 / Husein 15, R. Neagoe 17). „Am vrut să-i văd şi pe noii-veniţi, dar nu m-au impresionat toţi. Mai au însă timp să-şi demonstreze calităţile şi să arate că merită să joace la FC Farul. În rest, majoritatea jucătorilor m-au mulţumit pentru efortul depus şi pentru felul cum au pus în practică ceea ce am vorbit în scurtul timp de când sunt la echipă. Le-am dat nişte sarcini şi am vrut să văd cum le respectă”, a spus, la final, antrenorul constănţean. Jucătorii Farului vor continua pregătirea la Constanţa până pe 23 ianuarie, când vor pleca în cantonamentul montan.

Cele două echipe au fost - galbenii: Hetruc - Niţescu, I. Barbu, V. Sandu, Sascău - Husein, Buzea, R. Neagoe, Ivanovici - Igiroşanu, Pătulea. Au mai jucat Achim, M. Călin şi Sarmis; alb-albaştrii: M. Toma - I. Călin, L. Dobre, Şomodean, Taub - Stăncioiu, Sterea - Coteanu, Al. Paraschiv, Miron - Ousmane Gueye. Au mai jucat Ad. Barbu şi Conţu. Partida a fost arbitrată de o brigadă constănţeană, cu Dragoş Teodor la centru, asistat de Aurel Oniţă şi Sebastian Stoianof.

VINE CURCĂ. La antrenamentul programat azi va participa şi ultima achiziţie a grupării de pe litoral, George Curcă. „Am ales cu sufletul să vin la Farul, echipă faţă de care am o datorie morală. Îmi doresc să pun umărul la revenirea echipei în prima ligă şi sper ca alături de noi să vină şi alţi jucători cu experienţă. Nu ştiu exact sub ce formă se va realiza transferul meu, împrumut sau definitiv, dar am acceptul scris din partea lui Dinamo să mă antrenez cu Farul”, a spus Curcă. O altă noutate o reprezintă cooptarea lui Jean Hacic Garabet în conducerea administrativă a Farului, fostul preşedinte al Farului urmând să ocupe funcţia de director executiv.