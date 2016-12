Test sub semnul întrebării pentru FC Farul

Cu o săptămână înaintea reluării campionatului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa şi-a programat un ultim test de verificare, sâmbătă, de la ora 11.00, pe terenul principal al complexului sportiv din str. Primăverii, cu CS Eforie, formaţie din Seria a II-a a Ligii a III-a. Planurile constănţenilor ar putea fi date peste cap de vremea nefavorabilă, oficialii grupării de pe litoral fiind decişi să anuleze partida în cazul în care va ninge în noapte de vineri spre sâmbătă. „Din păcate, dacă va ninge, nu vom mai juca, pentru că trebuie să menajăm suprafaţa de joc în vederea întâlnirii cu Viitorul. Pe terenul II nu se poate intra, întrucât a fost afectat puternic după jocul cu Săgeata şi riscăm să se accidenteze jucătorii. De altfel, antrenamentul de vineri l-am făcut pe sintetic”, a spus antrenorul Gică Butoiu. Tehnicianul Farului a primit o veste bună vineri, FC Farul înregimentându-l pe atacantul Constantin Borza, în vârstă de 28 de ani, care a evoluat în tur la CS Eforie. Acesta a semnat un contract până la finalul sezonului, cu drept de prelungire încă un an. „Era necesar să mai aducem un atacant, iar pe Borza îl cunosc bine şi sunt convins că ne va ajuta”, a explicat Butoiu. În plus, constănţenii sunt aproape să-l aducă şi pe fundaşul stânga Valentin Sandu, în vârstă de 28 de ani, liber de contract după ce a jucat în prima parte a campionatului în Liga I, la Astra Ploieşti. O altă veste bună a venit din partea lui Cosmin Paşcovici, care va putea fi recuperat până la meciul cu Viitorul Constanţa, programat pe 5 martie, de la ora 18.00, în prima etapă a returului, după ce radiografie efectuată vineri a arătat doar o contuzie la piciorul stâng. În plus, clubul constănţean a mai adus doi tineri jucători: fundaşul central George Patrichi şi mijlocaşul central Giani Munteanu, ambii în vârstă de 20 de ani, de la o şcoală de fotbal din Bacău.

Sâmbătă ar fi trebuit să se dispute alte două partide amicale, Săgeata Năvodari - Callatis Mangalia şi Viitorul Constanţa - Unirea Slobozia, însă acestea au fost anulate din cauza vremii nefavorabile şi la dorinţa antrenorilor, care au dorit să nu rişte eventuale accidentări ale jucătorilor înaintea începerii returului.