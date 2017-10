Testamentul celei mai bătrâne mame din România

Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, are idei preconcepute și este foarte strictă atunci când vine vorba despre educația fiicei sale, scrie romaniatv.ro. În 2005, Adriana Iliescu a adus pe lume o fetiță la vârsta de 62 de ani, după o inseminare artificială. Eliza are acum 11 ani, iar mama sa i-a creionat deja destinul. Conștientă că ar putea muri oricând, Adriana Iliescu și-a învățat deja fiica să aibă grijă de ea. Femeia, de meserie profesor universitar, este foarte strictă și are idei preconcepute atunci când vine vorba de educația și viitorul fiicei sale.

Mama Elizei are de gând să mai trăiască mult timp de acum încolo și să îi vegheze pașii: „Nu îmi voi lăsa fiica în club, nu are ce să caute, nu e de nasul ei. Acolo îți poate pune cineva ceva în băutură, este un loc al pierzaniei, al dezmățului. Eliza va merge la vals, la dansuri de societate.

Un copil nu are nevoie de telefon, de calculator. După ce va deveni majoră va putea avea un prieten, însă, dacă am să mai fiu atunci, va trebui să îl cunosc și să îmi dau acordul. Așa am fost crescută eu și așa vreau să trăiască și ea. De aceea nici nu o învăț cu telefon, cu calculator. Un copil trebuie să crească printre cărți, nu printre jocuri violente, care nu îți dezvoltă cu nimic inteligența, personalitatea”, a declarat cea mai bătrână mamă din România.