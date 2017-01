Testarea angajaţilor cu detectorul de minciuni!

Într-un an de criză financiară, ultimul lucru pe care şi-l doresc comercianţii este să fie jefuiţi. Pentru a nu cădea pradă hoţilor, aceştia îşi dotează unităţile cu camere de supraveghere, alarme, angajează firme de pază şi protecţie. Dar ce te faci când hoţul se numără printre angajaţi? Patronii au găsit însă o soluţie şi în acest caz şi rezolvă problema foarte simplu: printr-un test de fidelitate al angajatului. Cms. şef Liviu Chesnoiu, care în anul 1997 a deschis primul cabinet Poligraph din România, spune că patronii de magazine apelează la el periodic pentru a vedea dacă există angajaţi care îi fură. “Sunt foarte multe băcănii, buticuri ai căror patroni vin să testeze fidelitatea vânzătoarelor. În urmă cu mai mulţi ani au venit nişte domni din Basarabi pentru a-şi testa angajatele. M-am uitat eu la ele, păreau cam speriate. Le-am testat şi i-am spus omului că, în afară de una, toate îl fură. Cea exclusă era de fapt soţia lui, dar el a vrut să mă încerce, să vadă dacă poate avea încredere. Şi, de câţiva ani, vine aici periodic cu angajatele lui şi nu mai face inventar”, a declarat Chesnoiu. Expertul poligraf a mai precizat că sunt cazuri în care patronii vin abia după ce se fură o sumă mare de bani şi ies lipsă la inventar. În aceste cazuri, se pot face anumite teste de sinceritate.

TESTARE ÎNAINTE DE ANGAJARE. Pentru a nu se mai confrunta cu situaţii de acest gen, expertul poligraf îi sfătuieşte pe patroni ca, în momentul în care vor să angajeze o vânzătoare, să dea un anunţ, să le cheme la interviu, iar la final să le întrebe dacă au curajul să se prezinte pentru un test la detectorul de minciuni. „În unele cazuri au fost fete care au refuzat testul, din lipsa banilor. Le-am propus patronilor interesaţi să le zică să se împrumute de bani şi, în cazul în care le iese bine testul, să le restituie banii. În felul acesta nu va pierde vremea şi din zece potenţiale vânzătoare va veni doar una, cea care are curaj şi care va lua testul”, a adăugat Chesnoiu. Expertul poligraf spune că în primă fază se face un test de angajare, în care întrebările capcană sunt cele dacă la locurile de muncă precedente a furat bunuri, produse sau bani. În cazul în care va trece testul, angajatul va veni din şase în şase luni pentru un test de loialitate. În acest caz, întrebările capcană sunt dacă au furat bunuri de la actualul loc de muncă.

APARATUL NU DĂ GREŞ. „Din 1997 şi până în prezent am întocmit nişte teste speciale pentru vânzătoare, care nu dau niciodată greş. Înainte de fiecare testare, eu discut cu subiectul. Am observat că, după ce vorbim şi le explic ce se va întâmpla, cei care sunt sinceri şi nu au nimic de ascuns se liniştesc, iar cei care sunt vinovaţi sunt mai speriaţi. Primul este un test de simulare, unde se va răspunde numai cu „nu”, pentru a vedea cum reacţionează subiectul atunci când minte. Apoi se repetă testul dorit de patru ori şi se face o medie. Acurateţea este foarte mare, respectiv de 99,8%. Un subiect nu are cum să păcălească acest detector, deoarece este conectat prin cinci canale, respectiv puls, transpiraţie, tensiune abdominală şi toracică. În momentul în care minţi, secreţia de andrenalină se varsă în sânge şi se modifică pulsul, respiraţia, iar în unul din cele cinci canale trebuie să îl prindem”, a explicat Chesnoiu. Expertul poligraf spune că sunt mulţi patroni care i-au mulţumit, pentru că în acest fel economisesc bani şi timp şi nu mai stau cu grijă că angajatele îi fură, chiar dacă unitatea este prevăzută cu camere de supraveghere.