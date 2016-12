Teste de rezistenţă seismică la blocurile din Hârşova

După mai multe adrese remise Guvernului, Primăria oraşului Hârşova a primit, spre sfârşitul anului trecut, banii necesari pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a blocului P1, clădire identificată drept având risc seismic ridicat. „Decizia de reabilitare a blocului respectiv a fost luată după ce am primit mai multe sesizări chiar de la locuitorii acestui bloc ce are 60 de apartamente. Clădirea era într-o stare avansată de degradare şi, la un cutremur de peste 6 grade pe scara Richter, s-ar fi prăbuşit. Pentru că investiţia în reabilitare şi consolidare era destul de mare faţă de posibilităţile bugetului local, am solicitat sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale, pe care l-am primit abia în 2012, când Guvernul era condus de USL. Spre sfârşitul lui 2012 am început lucrările, pe care le-am terminat în toamna lui 2013, când ne-a fost repartizată şi ultima tranşă din suma necesară şi solicitată MDRAP”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Acesta a adăugat că au fost identificate şi alte blocuri de locuinţe care pot fi în pericol, însă situaţia nu este atât de gravă. „Pentru celelalte blocuri care pot fi puse în pericol la un eventual cutremur, am decis să începem lucrările cu bani din bugetul local, având în vedere că nu este vorba despre investiţii atât de costisitoare. În cazul în care se va constata că investiţiile vor fi mult mai mari decât am preconizat, vom solicita din nou ajutorul Ministerului Dezvoltării”, a explicat primarul.