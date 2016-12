Teste gratuite pentru depistarea predispoziţiei spre osteoporoză

Osteoporoza poate fi depistată precoce chiar atunci cînd sînt doar procente mici de pierdere de masă osoasă, printr-un test Dxa (absorbţiometria duală cu raze X) care utilizează radiaţie X de energie joasă, făcut gratuit, în octombrie, în mai multe centre din România, în cadrul campaniei pentru prevenirea maladiei. Compania “Sanofi-Aventis” sprijină persoanele cu risc de osteoporoză şi le încurajează să meargă la medic pentru a depista boala cît mai devreme. “Şase luni pot schimba viaţa. Tocmai de aceea, pacienţii cu osteoporoză au nevoie de un tratament care să ofere protecţie anti-fractură cît mai rapid şi pentru tot scheletul (vertebral, non-vertebral şi şold)”, a declarat, ieri, reprezentantul “Sanofi-Aventis”, Marius Albulescu. Potrivit statisticilor mondiale, osteoporoza afectează 75 de milioane de persoane în Europa, SUA şi Japonia. Numai în anul 2000, în lume s-au produs nouă milioane de fracturi osteoporotice, o femeie din trei şi un bărbat din cinci în vîrstă de peste 50 ani putînd avea asemenea fracturi. Totodată, o fractură anterioară creşte riscul unei alte fracturi cu 86%. Medicii spun că există foarte multe tratamente eficiente, dar pentru prevenirea osteoporozei, stilul de viaţă ocupă un loc important. Astfel, este obligatoriu consumul zilnic a 800 - 1000 unităţi de vitamina D şi a 500 de miligrame de calciu. “Suplimentele de calciu şi vitamina D sînt de asemenea prescrise în mod uzual, pentru a asigura aportul adecvat şi pentru a asigura eficacitatea maximă a terapiei medicamentoase. Aportul suficient de calciu, vitamina D şi proteine nu numai că ajută la prevenirea osteoporozei, ci este important în menţinerea densităţii minerale osoase şi funcţiei musculare la pacienţii diagnosticaţi cu osteoporoză. Suplimentele de calciu şi vitamina D sînt importante în special la persoanele cu risc mare de fractură”, a adăugat medicul. Tot datele statistice arată că una din trei femei de la grupa de vîrstă peste 50 de ani are probleme din cauza osteoporozei, iar una din cinci persoane în vîrstă de peste 50 de ani care a suferit o fractură de şold moare în acelaşi an. Aproape 40% dintre pacienţi aflaţi la prima fractură nu mai pot merge singuri, iar 60% dintre pacienţii aflaţi la prima fractură necesită asistenţă cel puţin un an. Şeful Clinicii de Endocrinologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, totodată şi şeful Compartimentului de Osteoporoză, prof. univ. dr. Eduard Circo, a anunţat că osteoporoza afectează un număr tot mai mare de femei, dar că în nicio ţară nu există statistici certe ale acestei afecţiuni pentru că dinamica este una mare. “Sînt persoane care mor, altele care nu ajung la medic, deşi au boala”, a mai spus prof. dr. Circo.