Teste Papanicolau gratuite pentru femeile din zonele rurale

Peste 1.200 de femei din zonele rurale ale judeţului au acceptat, anul trecut, să-şi facă testul Papanicolau care depistează cancerul de col uterin, dar şi orice fel de infecţii vaginale care duc la apariţia acestuia. Cancerul de col uterin este o afecţiune malignă a celulelor ce căptuşesc suprafaţa colului. 15 medici ginecologi au decis ca anul acesta să desfăşoare o campanie de prevenire a cancerului de col uterin. "De luni, aceştia vor putea fi găsiţi în mai multe localităţi, printre care se numără Pantelimon, Valu lui Traian, Nuntaşi, Vulturu, Negru Vodă, Castelu, Topraisar şi Sinoe. Sperăm din tot sufletul ca femeile să facă testul Papanicolau, deoarece cancerul, cu cît este diagnosticat mai repede, cu atît este mai uşor de tratat", a declarat directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică, dr. Tanţa Culeţu.

Medicii vor transporta lamele cu probe pentru efectuarea testelor la Constanţa, după care, în funcţie de rezultat, le vor ajuta pe femei, fie prescriindu-le medicamente pentru diferitele afecţiuni, fie îndrumîndu-le spre secţia de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, unde se tratează cancerul. Ginecologii pot analiza pînă la 50 de femei pe zi. Din păcate, numeroase cabinete medicale nu dispun de mese de ginecologie, necesare acestor analize, dar o parte dintre ele le vor transporta medicii din Constanţa. De asemenea, dacă există două localităţi apropiate şi doar una dintre ele dispune de această masă, pacientele din ambele comune vor fi consultate la acel dispensar care are dotarea necesară", a declarat dr. Tanţa Culeţu. Medicii spun că din cele 1.200 de paciente care au fost examinate anul trecut, 18 au fost diagnosticate cu cancer de col uterin, iar 100 sufereau de leziuni precanceroase. Femeile cu risc crescut de a dezvolta cancer de col uterin includ femeile care au început viata sexuală la o vîrstă precoce, cele cu mai mulţi parteneri sexuali şi cele cu mai mult de 5 sarcini. Un risc crescut prezintă şi fumătoarele. Cancerul de col poate apărea la orice vîrstă, dar cancerul in situ (limitat la locul de origine) are un vîrf de incidenţă între 30 şi 40 de ani. Vîrful incidenţei pentru cancerul invaziv este între 40-50 ani.