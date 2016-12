Teste VHC pentru locuitorii din Constanţa şi Cernavodă

Laboratoarele medicale Bioclinica, în colaborare cu compania medicală MSD, demarează, în cadrul platformei „Împreună pentru viaţă - Sănătate prin cunoaştere”, o nouă campanie de testare pentru depistarea virusului hepatitei C (VHC). Anul acesta, campania va fi desfăşurată şi în centre din Constanţa şi Cernavodă şi alte 23 de oraşe din ţară, în august şi septembrie, iar persoanele care vor merge să se testeze în cadrul campaniei vor plăti aproximativ 18 lei, cu 55% mai puţin decât preţul iniţial (39 lei). Campania a fost demarată ca urmare a ratei mari de răspuns înregistrate de campania de testare de anul trecut, când, în doar o săptămână, peste 11.400 de persoane au mers să se testeze. Dintre acestea, 877 au primit un rezultat pozitiv la testul VHC, reprezentând un procent de 7,65% - aproximativ de două ori mai mult faţă de media naţională comunicată anterior, de 3,23%. „Procentul mare de bolnavi descoperiţi în cadrul campaniei de testare pe care am desfăşurat-o anul trecut ne-a confirmat faptul că, în România, există foarte mulţi bolnavi încă nediagnosticaţi. Astfel, am decis să continuăm iniţiativa de informare cu privire la pericolele acestei boli şi să spijinim populaţia în demersul de testare”, spune Florentin Scarlat, reprezentant al companiei organizatoare. Testarea pentru depistarea hepatitei C se adresează întregii populaţii, indiferent de vârstă sau afecţiuni. Sensibilitatea testelor este de 100%, iar pacienţii vor primi rezultatele în 48 de ore de la testare, în cadrul clinicii unde s-a făcut recoltarea. Dacă rezultatul va fi pozitiv, pacienţii vor primi consiliere gratuită din partea unor medici specialişti. „Hepatita C este prima cauză de cancer hepatic în Europa şi poate conduce la necesitatea transplantului hepatic, o intervenţie extrem de serioasă, costisitoare şi care nu garantează salvarea vieţii. Cel mai important lucru este descoperirea din timp a bolii şi începerea tratamentului”, spune medicul primar Medicină Internă la Institutul Clinic Fundeni Laura Iliescu. Hepatita cu Virus C - o problemă globală de sănătate publică - nu poate fi prevenită prin vaccinare, iar testarea contribuie la nevoia de a reduce ratele mari ale mortalităţii. „Deşi, în cele mai multe dintre cazuri, statul român este responsabil pentru răspândirea în masă a infecţiei cu VHC, autorităţile din România nu acordă importanţa cuvenită diagnosticării precoce şi accesului facil la terapie al pacienţilor. Chiar dacă în ultimii ani s-au făcut unele eforturi în acest sens, cei mai mulţi dintre pacienţi încă nu au acces la proceduri inovative de diagnosticare precoce şi terapie care să scadă riscurile de apariţie a complicaţiilor şi să eficientizeze întregul proces de asistenţă medicală”, spune preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu.