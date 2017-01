Teză aproape perfectă la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”

În ciuda tehnologiei de ultimă oră, a jocurilor pe calculator în faţa cărora nu te poţi abţine, pasiunea pentru lectură nu s-a pierdut în rândurile elevilor. O dovedeşte numărul mare de participanţi la prima ediţie a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaţă”, desfăşurată sâmbătă, la Constanţa, şi destinată elevilor de gimnaziu şi de liceu capabili să folosească lectura în vederea dezvoltării personale. Competiţia s-a derulat pe niveluri de învăţământ, în şase unităţi şcolare: trei din municipiu (Şcoala nr. 16, Şcoala nr. 43 „Ferdinand” şi Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”) şi trei din judeţ (Liceul „Ion Podaru“ - Ovidiu, Şcoala nr. 1 - Eforie Nord şi Şcoala „A.V. Rădulescu“ - Murfatlar). Dacă anul trecut, când a fost introdusă în sistemul educaţional sub formă de concurs naţional, la Constanţa au fost doar 60 de participanţi, anul acesta, numărul celor care au dorit să-şi testeze cunoştinţele şi competenţele de lectură a fost net superior, înscriindu-se 950 de şcolari atât din mediul rural, cât şi din urban. Una dintre noutăţile acestei olimpiade a fost utilizarea ca subiect de concurs a unei imagini pe baza căreia elevii au trebuit să răspundă la câteva întrebări. Printre centrele de concurs din municipiu unde s-a desfăşurat olimpiada s-a numărat Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. Acolo au fost înscrişi 183 de elevi de liceu de la mai multe unităţi şcolare din municipiu. Printre ei s-a numărat şi Silvia Preda, elevă în clasa a IX-a. Este pasionată de literatură şi nu a fost la prima participare la o competiţie atât de importantă de limba română. A câştigat o menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba Română de anul trecut. A mărturisit că subiectele nu i s-au părut nici grele, dar nici uşoare. „M-am descurcat bine, nu am avut emoţii. Mi-a plăcut că această olimpiadă a fost inedită. Subiectele mi s-au părut interesante. A fost altceva decât concursurile la care am mai participat”, a spus eleva. De aceeaşi părere au fost şi alţi elevi care au participat la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”. Alexandra Vlad, Bianca Simon şi Dumitriţa Manole sunt trei prietene care s-au înscris împreună la acest concurs şi au spus că le-a plăcut experienţa de a participa la olimpiadă.

PE PARCURSUL A TREI ORE, ELEVII AU TREBUIT SĂ FACĂ DOVADA DEŢINERII COMPETENŢELOR DE LECTURĂ, CAPACITĂŢII DE A REFLECTA ASUPRA TEXTELOR LITERARE ŞI NONLITERARE, DE A FORMULA OPINII, ARGUMENTE ŞI INTERPRETĂRI PROPRII.

ETAPĂ INTERNAŢIONALĂ, LA CONSTANŢA Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Cristina Ivan, a declarat că, în urma derulării acestei etape, se vor califica patru elevi care vor merge la faza naţională care va avea loc, în primăvară, la Bistriţa Năsăud. Competiţia de limba română are şi o fază internaţională care se va desfăşura, în septembrie 2014, la Constanţa. „Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă” vizează, în primul rând, competenţa de lectură a elevilor, are rolul ca elevii să se familiarizeze cu textul şi să-şi dezvolte o gândire critică şi analitică. Nu presupune reproducerea unor comentarii sau a unor eseuri învăţate anterior, ci dimpotrivă, dezvoltarea creativităţii şi a gândirii lor critice”, a declarat prof. Cristina Ivan. La această olimpiadă nu a existat punct din oficiu, iar pentru redactarea subiectelor, elevii puteau să obţină maximum 60 de puncte.

Rezultate înainte de contestaţii

Din totalul de 950 de participanţi înscrişi, s-au prezentat la olimpiadă 780 de elevi. Rezultatele înainte de contestaţiile programate să fie primite astăzi arată că, la nivelul I (clasa a V-a şi a VI-a), Daria Ancuţa, elevă în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială „Spectrum” Constanţa, a obţinut cel mai mare număr de puncte, respectiv 56. La nivelul II (clasa a VII-a şi a VIII-a), Anca Mita, elevă în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială nr. 16 din Constanţa, a obţinut cel mai mare număr de puncte - 57. La nivelul III (clasa a IX-a şi a X-a) pe primul loc s-a clasat Shera Cherim, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” cu 56,50 puncte, iar la nivelul IV - Andra Răfoi, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, cu cel mai mare punctaj din concurs - 59.