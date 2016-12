"The Amazing Spider Man 2", lider în box office-ul american

"The Amazing Spider Man 2/ Uimitorul Om-Păianjen 2", de Marc Webb, ocupă primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 92 milioane de dolari, conform informaţiilor oferite de boxofficemojo.com. Pentru Peter Parker (Andrew Garfield), nimic nu este mai minunat decât să sară de pe un zgârie-nori pe altul, să fie considerat un erou şi să aibă o iubită ca Gwen (Emma Stone). Dar toate acestea au un preţ: Spider-Man e singurul care îşi poate proteja concetăţenii şi New York-ul de indivizii periculoşi care ameninţă oraşul. De data aceasta, are de înfruntat un adversar mult mai puternic decât el, pe nume Electro (Jamie Foxx). Odată cu reapariţia vechiului său prieten, Harry Osborn (Dane DeHaan), Peter îşi dă seama că toţi duşmanii săi au un punct în comun: laboratoarele OsCorp. Comedia "The Other Woman/ Cealaltă femeie", regizată de Nick Cassavetes, se situează pe locul al doilea, cu încasări de 14,2 milioane de dolari. După ce descoperă că iubitul ei este căsătorit, o femeie (Cameron Diaz) încearcă să îşi refacă viaţa distrusă. Dar, când o cunoaşte întâmplător pe soţia înşelată de acesta (Leslie Mann), îşi dă seama că are multe în comun cu ea, iar marea ei inamică devine cea mai bună prietenă a ei. Descoperirea unei a treia aventuri (Kate Upton) le determină pe cele trei femei să pregătească în comun răzbunarea asupra bărbatului care le-a minţit şi le-a înşelat pe toate trei. Pe locul al treilea în box office-ul nord-american se menţine drama "Heaven is for real", de Randall Wallace, cu Greg Kinnear în rolul principal, care a avut încasări de 8,7 milioane de dolari de vineri până duminică. Todd şi Sonja Burpo formează un cuplu al cărui fiu, Colton, susţine că a fost în rai în timp ce era pe punctul de a muri. El povesteşte despre lucruri care s-au întâmplat înainte de naşterea sa, pe care nu ar fi putut să le cunoască. Todd şi familia sa se văd nevoiţi să se confrunte cu analizarea sensului acestui eveniment miraculos.