The Animals şi The Troggs vor concerta în România

Trupele The Animals şi The Troggs vor concerta în Hard Rock Cafe din Bucureşti, pe 26 februarie 2013, de la ora 21.00. Biletele se pun în vânzare astăzi, la preţurile de 75 de lei (în picioare) şi 100 de lei (la masă). Acestea pot fi achiziţionate de pe internet, prin intermediul site-urilor iabilet.ro, rezervariclub.ro, metalhead.ro, bestmusic.ro.

The Troggs, una dintre cele mai mari trupe britanice ale anilor \'60, este celebră, printre altele, pentru hitul „Love Is All Around\", de la a cărui lansare s-au împlinit, anul acesta, 45 de ani. Supranumiţi „pionieri ai punk rock-ului britanic”, membrii The Troggs au continuat să concerteze în stilul propriu, lipsit de compromisuri.

Din componenţa actuală a formaţiei fac parte: Chris Britton - chitară, Pete Lucas - bas, Dave Maggs - tobe, Chris Allen - vocal.

Înfiinţată în anii 1960, formaţia The Animals s-a făcut remarcată de-a lungul timpului în industria rock-ului mondial prin melodii precum: „The House of the Rising Sun”, „We Gotta Get Out of This Place” şi „Don\'t Let Me Be Misunderstood\".