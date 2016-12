”The Big Short”, desemnat cel mai bun film de Sindicatul producătorilor americani

”Brokerii Apocalipsei / The Big Short”, cu Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling și Brad Pitt în distribuție, a primit premiul pentru cel mai bun film din partea Sindicatului producătorilor americani (Producers Guild of America, PGA). Cea de-a 27-a gală a premiilor Sindicatului producătorilor americani a avut loc sâmbătă seară, la Los Angeles, potrivit Reuters. ”The Big Short”, o dramă cu accente comice regizată de cineastul Adam McKay, analizează mecanismele care au stat în spatele crizei financiare mondiale din anul 2008 și se numără printre peliculele nominalizate la ediția din acest an premiilor Oscar, la categoria Cel mai bun film.

Mulţi dintre cei aproximativ 6.700 de membri ai Sindicatului producătorilor americani fac parte şi din Academia de Film americană, ce acordă premiile Oscar, iar preferinţele lor reprezintă un indicator viabil în cursa pentru obţinerea acestor statuete. Astfel, în ultimii opt ani, lungmetrajul premiat de Sindicatul producătorilor americani a primit şi premiul Oscar pentru Cel mai bun film: 2015 - ”Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei / Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, 2014 - ”12 ani de sclavie / 12 Years a Slave”, de Steve McQueen, 2013 - ”Argo”, de Ben Affleck, 2012 - ”Artistul / The Artist”, de Michel Hazanavicius, 2011- ”Discursul regelui / The King's Speech”, de Tom Hooper, 2010 - ”Misiuni periculoase / The Hurt Locker”, de Kathryn Bigelow, 2009 - ”Vagabondul milionar / Slumdog Millionaire”, de Danny Boyle, 2008 - ”Nu există ţară pentru bătrâni / No Country for Old Men”, de Joel şi Ethan Coen.

Tot în cadrul galei de sâmbătă, Sindicatul producătorilor americani a ales cel mai bun film animat al anului. Este vorba despre ”Inside Out / Întors pe dos”. De asemenea, premiul PGA pentru cel mai bun documentar i-a revenit peliculei ”Amy”, despre regretata artistă Amy Winehouse. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, ”Fargo” a primit premiul pentru cel mai bun serial TV, iar ”Urzeala tronurilor / Game of Thrones” şi ”Transparent” au primit premiile pentru cel mai bun episod dintr-o dramă, respectiv o comedie. Cea de-a 88-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 28 februarie, la Los Angeles.