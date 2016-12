The Black Eyed Peas revine în forţă, anul viitor

Grupul american The Black Eyed Peas va reveni pe scena muzicală în anul 2015, cu un nou album de studio şi un nou turneu mondial. Precedentul material discografic lansat de grupul american, alcătuit din will.i.am, Fergie, apl.de.ap şi Taboo, s-a intitulat ”The Beginning” şi a fost lansat în 2010. ”Toţi membrii grupului The Black Eyed Peas sunt de acord cu faptul că ar trebui să susţină un nou turneu pentru fani - pentru că trupa nu s-a despărţit atunci când a decis să ia o pauză în 2012. Vor intra în studiourile de înregistrare, vor înregistra un nou album foarte repede şi apoi vor porni într-un nou turneu”, a declarat o sursă pentru tabloidul ”The Sun”. ”will.i.am a fost acela care i-a convins pe ceilalţi membri ai grupului să revină într-o formă fizică bună şi să plece din nou într-un turneu”, a adăugat aceeaşi sursă. Fergie, care are un fiu în vârstă de 5 luni, Axl Jack, cu soţul ei, actorul Josh Duhamel, a reprezentat motivul care a dus la amânarea procesului de reunire a trupei. ”Fergie a tras de timp şi vrea să obţină cât mai mulţi bani. Ea are acum un bebeluş şi va trebui să primească o sumă foarte mare pentru a fi convinsă să îşi ia copilul cu ea pe drumuri, în turneu”, a spus aceeaşi sursă.

Membrii grupului american au fost ocupaţi cu proiecte solo, după ce The Black Eyed Peas şi-a încheiat ultimul turneu. Astfel, apl.de.ap a devenit membru al juriului în emisiunea-concurs „The Voice of the Philippines“ şi a lansat câteva piese solo, Taboo lucrează la un album propriu, iar will.i.am şi-a lansat un album solo, ”willpower”, jurizează ediţia britanică a emisiunii „The Voice“ şi a fost producător executiv al celui mai recent album lansat de Britney Spears, ”Britney Jean”. Împreună cu Apl.De.Ap, Taboo şi Fergie, Will.i.am formează trupa de succes The Black Eyed Peas, fondată în 1995. Melodiile lor sunt cunoscute în întrega lume, iar cei patru reuşesc de fiecare dată să se poziţioneze pe locuri fruntaşe în topurile muzicale internaţionale.