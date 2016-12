The Bloodhound Gang revine în România!

Celebra trupă americană de punk-rock şi alternativ The Bloodhound Gang va concerta pentru a doua oară în România, pe data de 15 martie. Show-ul se va desfăşura în clubul Silver Church din Bucureşti. Cei de la The Bloodhound Gang au concertat prima dată în România în urmă cu patru ani. În stilul ei „trashy”, rebel şi admirabil antisocial, trupa Bloodhound Gang va pune în scenă, pentru publicul autohton, un spectacol electrizant, nerecomandat celor cu probleme cardiace. Show-urile grupului fac trimitere la mituri urbane, cu formule pe care adepţii stilului „Coca-Cola” le consideră „incorecte politic, etic sau social”. Evenimentul din capitală va fi „condimentat” şi cu o promoţie de băuturi adecvate stilului muzical al trupei.

Membrii trupei sunt originari din Quakertown, Pennsylvania, având o carieră muzicală de 18 ani şi o performanţă de şase milioane de albume vândute. Succesul formaţiei a început cu albumul „One Fierce Beer Coaster”(1996), mai exact cu hitul „Fire Water Burn”, un remake după „The Roof Is On Fire”, lansat în 1985, de Rock Master Scott and the Dynamic Three. Hitul s-a bucurat de numeroase difuzări pe toate posturile de radio şi televiziune dedicate muzicii alternative. În 2004, Michael Moore a folosit piesa amintită în documentarul „Fahrenheit 9/11”, fiind preferata soldaţilor americani în timpul bombardamentelor asupra capitalei Irakului. Au urmat discurile „Hooray for Boobies” (1999) şi „Hefty Fine” (2005), cu single-urile care au făcut celebre Discovery Channel: „The Bad Touch”, „Along Comes Mary” şi „The Balad of Chassey Laine”. Componenţa actuală a grupului este: Jimmy Pop - voce şi chitară, Evil Jared Hasselhoff - chitară bas, backing-vocals, DJ Q-Ball - platane, clape, The Yin - tobe şi Denial P. Cartier - chitară.

Preţul biletelor la acest concert este de 75, respectiv 100 lei, în seara evenimentului. Tichetele pot fi achiziţionate din magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Cărtureşti, Humanitas sau online, prin intermediul site-ului eventim.ro. În plus, acestea se pot cumpăra şi în trei rate lunare.